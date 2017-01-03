Как Пугачева встретила 2017 год

Она стала одной из главных звезд новогодних телешоу. Но волшебную ночь Примадонна все же предпочла провести не на сцене, а в кругу близких. В Сети появились снимки с празднования Нового года Аллой Пугачевой. И нельзя не отметить, что на фотографиях дива выглядит свежо и моложаво.

С Новым годом!!! repost @buinovofficial. Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) Дек 31 2016 в 2:40 PST

Алла Борисовна прекрасно вжилась в роль моложавой дамы со склонностью к стильным «хулиганствам». Судя по снимкам, которые опубликовали в Instagram Марина Юдашкина и Александр Буйнов (именно с ними Пугачева проводила новогоднюю ночь), дива отказалась от привычных роскошных вечерних туалетов и развлекалась в футболке, джинсах и конверсах. Впрочем, не обошлось без просторного жакета с крупными пайетками в стиле «огненный петух».

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Напомним, ранее Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным выступила в качестве конферансье на телешоу «Новогодняя ночь» на Первом канале. Также Примадонна стала соведущей супруга в новогоднем выпуске шоу «МаксимМаксим». На шоу дива исполнила новые композиции «Вдвоем» и «Под одним флагом».

Не обошлось и без проверенных хитов - Любовь Успенская исполнила знаменитую «Мадам Брошкина» в дуэте с Пугачевой.

Ранее мы писали:

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​

Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.