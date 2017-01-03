Как Пугачева встретила 2017 год
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Она стала одной из главных звезд новогодних телешоу. Но волшебную ночь Примадонна все же предпочла провести не на сцене, а в кругу близких. В Сети появились снимки с празднования Нового года Аллой Пугачевой. И нельзя не отметить, что на фотографиях дива выглядит свежо и моложаво.
Алла Борисовна прекрасно вжилась в роль моложавой дамы со склонностью к стильным «хулиганствам». Судя по снимкам, которые опубликовали в Instagram Марина Юдашкина и Александр Буйнов (именно с ними Пугачева проводила новогоднюю ночь), дива отказалась от привычных роскошных вечерних туалетов и развлекалась в футболке, джинсах и конверсах. Впрочем, не обошлось без просторного жакета с крупными пайетками в стиле «огненный петух».
Напомним, ранее Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным выступила в качестве конферансье на телешоу «Новогодняя ночь» на Первом канале. Также Примадонна стала соведущей супруга в новогоднем выпуске шоу «МаксимМаксим». На шоу дива исполнила новые композиции «Вдвоем» и «Под одним флагом».
Не обошлось и без проверенных хитов - Любовь Успенская исполнила знаменитую «Мадам Брошкина» в дуэте с Пугачевой.
Ранее мы писали:
Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.
Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.Пугачева поет о деньгах. Примадонна представила новую песню.
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Обсуждение 4
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СВЕТЛАНА ОРЕНБУРГПУГАЧЕВА БЕСПОДОБНА НЕ ЗАВИДУЙТЕ
03.01.17 23:12
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татьяна санкт-петербургСмотреть на это старое чучело противно. Сиди в своем замке и не выпячивайся.
03.01.17 20:13
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Ольга КраснодарПеть можно и тихим душевным голосом. Но вот прикид просто ужасен. Незачем выставлять на показ старческие коленки с щелью в бедрах. Парик ужасен. Обидно что богиня наших времен не может прикрыть то что её делает смешной
03.01.17 19:22
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Слива АстраханьЧто уж мандить, молодо выглядит))) Похудела - да, а вот про молодость уж не говорите. Уставшая, какая то замученная.... больше ничего говорить не хочу.
03.01.17 17:45