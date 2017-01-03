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Как Пугачева встретила 2017 год


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Она стала одной из главных звезд новогодних телешоу. Но волшебную ночь Примадонна все же предпочла провести не на сцене, а в кругу близких. В Сети появились снимки с празднования Нового года Аллой Пугачевой. И нельзя не отметить, что на фотографиях дива выглядит свежо и моложаво.

 

С Новым годом!!! repost @buinovofficial.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna)

 

Алла Борисовна прекрасно вжилась в роль моложавой дамы со склонностью к стильным «хулиганствам». Судя по снимкам, которые опубликовали в Instagram Марина Юдашкина и Александр Буйнов (именно с ними Пугачева проводила новогоднюю ночь), дива отказалась от привычных роскошных вечерних туалетов и развлекалась в футболке, джинсах и конверсах. Впрочем, не обошлось без просторного жакета с крупными пайетками в стиле «огненный петух».

Напомним, ранее Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным выступила в качестве конферансье на телешоу «Новогодняя ночь» на Первом канале. Также Примадонна стала соведущей супруга в новогоднем выпуске шоу «МаксимМаксим». На шоу дива исполнила новые композиции «Вдвоем» и «Под одним флагом».

 

Не обошлось и без проверенных хитов - Любовь Успенская исполнила знаменитую «Мадам Брошкина» в дуэте с Пугачевой.

 

Ранее мы писали:

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​

Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.

Пугачева поет о деньгах. Примадонна представила новую песню. 


3 Не нравится 2 Нравится 03.01.2017 Теги: Алла Пугачева

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