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Джордж Майкл мечтал о ребенке


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Последние несколько лет певец Джордж Майкл (George Michael) редко появлялся на публике. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем, он страдал от наркозависимости. И тем не менее Джордж пытался жить полноценной жизнью. По некоторым данным, незадолго до смерти он задумался о наследнике.

По информации таблоидов, артист рассматривал вариант усыновления ребенка либо суррогатное материнство. На это Майкла вдохновил пример его коллеги Элтона Джона (Elton John), воспитывающего двух сыновей, рожденных суррогатной матерью. Увы, но познать радость отцовства Джорджу не удалось.

Напомним, артист скончался 25 декабря в своем доме в Лондоне. Ранее появилась информация о том, что звезду похоронят в семейной могиле на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона. Певец будет рядом со своей матерью Лесли Панайоту. По некоторым данным, на церемонии прощания готовится выступить Элтон Джон. Артист намерен исполнить Don't Let The Sun Go Down On Me - дуэтную композицию, записанную с Майклом в 1991 году.

По некоторым данным, Джордж оставил наследство, которое оценивается в 105 миллионов фунтов. Вероятно, половина состояния отойдет сестре звезды.

Ранее мы писали:

Памяти Джорджа Майкла. Артист скончался на Рождество. 

Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать. 

Музыканты скорбят о Принсе. Артист скончался в возрасте 57 лет. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Джордж Майкл

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