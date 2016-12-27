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Рынску требуют лишить российского гражданства


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Колумнистка Божена Рынска в центре громкого скандала. Более 70 тысяч человек подписали петицию на портале change.org с требованием лишить даму гражданства РФ. Так общественность отреагировала на замечание обозревательницы об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

В воскресенье Божена написала в Facebook: «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?»

Пост колумнистки вызвал серьезный резонанс. Активисты потребовали выдворить Рынску из России, подчеркивая, что «таким не место в нашей стране». Соответствующую петицию подписали более 70 тысяч человек. Напомним, если обращение наберет не менее 100 тысяч подписей, группа экспертов рекомендует петицию к рассмотрению в Госдуме.

Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В целом это уродливые проявления сумасшествия. Они поражают особенно в такие дни. Оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», - сказал он.

Божена же вчера написала в соцсетях: «"Фейсбук" счёл, что моя публикация не нарушает правила сообщества (кто бы сомневался), но является нетактичной, и просит ограничить круг людей, которым она доступна. Поэтому некоторые публикации я оставлю френдз-онли. Не потому, что за***ла, а потому, что в бане сидеть не хочу».

Ранее мы писали:

Виталий Милонов против Божены Рынски. В Сети разгорается громкий скандал. 

Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой». 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 27.12.2016 Теги: Божена Рынска

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