Рынску требуют лишить российского гражданства
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Колумнистка Божена Рынска в центре громкого скандала. Более 70 тысяч человек подписали петицию на портале change.org с требованием лишить даму гражданства РФ. Так общественность отреагировала на замечание обозревательницы об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.
В воскресенье Божена написала в Facebook: «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?»
Пост колумнистки вызвал серьезный резонанс. Активисты потребовали выдворить Рынску из России, подчеркивая, что «таким не место в нашей стране». Соответствующую петицию подписали более 70 тысяч человек. Напомним, если обращение наберет не менее 100 тысяч подписей, группа экспертов рекомендует петицию к рассмотрению в Госдуме.
Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В целом это уродливые проявления сумасшествия. Они поражают особенно в такие дни. Оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», - сказал он.
Божена же вчера написала в соцсетях: «"Фейсбук" счёл, что моя публикация не нарушает правила сообщества (кто бы сомневался), но является нетактичной, и просит ограничить круг людей, которым она доступна. Поэтому некоторые публикации я оставлю френдз-онли. Не потому, что за***ла, а потому, что в бане сидеть не хочу».
Ранее мы писали:
Виталий Милонов против Божены Рынски. В Сети разгорается громкий скандал.
Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой».
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 7
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Мимо САНКТ ПЕТЕРБУРГРыльской при круглвой подтяжке лица повредили мозги...
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Мариана Санкт-ПетербургПривлечь Рыльскую по статье, уже обсуждалось в передаче у Соловьева!
28.12.16 00:41
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ПрелестьЛишить гражданства? Недостойна. Вот уж дикость. Страна избранных и святых, что ли?
27.12.16 13:39
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maskatНелли, чему тут удивляться, святоши в праведном гневе)) и нашлись же такие, кто подписал эту петицию.
27.12.16 19:40
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