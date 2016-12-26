Виталий Милонов против Божены Рынски

Накануне в Черном море произошла трагедия - авиакатастрофа Ту-154. На борту самолета Минобороны РФ находились ансамбль песни и пляс­ки Российской армии имени Алек­сан­дро­ва, журналисты, Доктор Лиза. Все они погибли. Мы скорбим и приносим соболезнования семьям погибших. В СМИ тем временем разгорается скандал.

Сообщение об авиакатастрофе вызвало неоднозначную реакцию. В частности, скандально известная колумнистка Божена Рынска, в свое время конфликтовавшая с представителями НТВ, написала в Facebook: «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?»

Пост Божены сочли глумлением. Позже Рынска удалила запись, сообщив: «В наш подъезд ворвались НТВшники, и очередная сявка-преследовательница выбросила из подъезда нашу ёлку. Вошли в чистый красивый подъезд и учинили непотребство. Уровень репортёров НТВ».

Тем временем Виталий Милонов в беседе с журналистами Life предложил не обращать внимания на Божену. По мнению депутата, говорить о колумнистке - «все равно что обсуждать оттенки вони половой тряпки, вонючей такой». «Чем она воняет? Тухлой селедкой или тухлым кефиром. Это неважно».

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«Расфуфыренная, расколотая, ничего из себя не представляющая жена богатого человека». Божена, считает Милонов, «уже давно стала символом быдлогопничества».

Рынска слова депутата не комментирует.

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Источник фото: Globallookpress.com