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Виталий Милонов против Божены Рынски


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Накануне в Черном море произошла трагедия - авиакатастрофа Ту-154. На борту самолета Минобороны РФ находились ансамбль песни и пляс­ки Российской армии имени Алек­сан­дро­ва, журналисты, Доктор Лиза. Все они погибли. Мы скорбим и приносим соболезнования семьям погибших. В СМИ тем временем разгорается скандал.

Сообщение об авиакатастрофе вызвало неоднозначную реакцию. В частности, скандально известная колумнистка Божена Рынска, в свое время конфликтовавшая с представителями НТВ, написала в Facebook: «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?»

Пост Божены сочли глумлением. Позже Рынска удалила запись, сообщив: «В наш подъезд ворвались НТВшники, и очередная сявка-преследовательница выбросила из подъезда нашу ёлку. Вошли в чистый красивый подъезд и учинили непотребство. Уровень репортёров НТВ».

Тем временем Виталий Милонов в беседе с журналистами Life предложил не обращать внимания на Божену. По мнению депутата, говорить о колумнистке - «все равно что обсуждать оттенки вони половой тряпки, вонючей такой». «Чем она воняет? Тухлой селедкой или тухлым кефиром. Это неважно».

«Расфуфыренная, расколотая, ничего из себя не представляющая жена богатого человека». Божена, считает Милонов, «уже давно стала символом быдлогопничества».

Рынска слова депутата не комментирует.

Ранее мы писали:

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп. 

Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы. 

Милонов заявил о негативном влиянии Бузовой на молодежь. Политик против «Дома-2».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 26.12.2016 Теги: Виталий Милонов Божена Рынска

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