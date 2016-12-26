Водянова скорбит о Докторе Лизе

Россияне скорбят о погибших в катастрофе пассажирах Ту-154. Артисты с особой теплотой вспоминают об участниках Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Многие соболезнуют семье Елизаветы Глинки, известного общественного деятеля и филантропа. Доктора Лизу называют святой, «камертоном и маяком», «небесным посланием о добродетели».

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Одной из первых известных персон на сообщения о гибели Доктора Лизы отреагировала Наталья Водянова. «Доктор Лиза для меня была русской Матерью Терезой. Невосполнимая утрата...» — заявила топ-модель.

«Она была святой, на всех находила силы, она готова была помогать и бомжам, и детям, - говорит глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. - Очень трудно говорить, это огромная потеря, такие, как доктор Лиза, рождаются раз в тысячу лет».

«Очень жаль, когда случаются такие трагедии, очень жаль, что уходят из жизни люди, которые так много уже успели сделать, но так много бы еще сделали, - скорбит певица Пелагея, лично знакомая с Глинкой. - Очень светлый человек, и это невосполнимая утрата. И она заряжала этой энергией всех тех, кто находился рядом с ней, всех, кто слушал ее обращения и речи. Когда есть такие примеры, когда ты слышишь таких людей, видишь их глаза, видишь их действия… Это все побуждает других людей к размягчению сердечной мышцы, к тому, чтобы они становились добрее, лучше. Задумывались о том, что есть вещи гораздо важнее каких-то бытовых историй...»

Тем временем глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что черные ящики потерпевшего крушение под Сочи Ту-154 пока найти не удалось.

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Источник фото: Globallookpress.com