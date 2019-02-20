Меган Маркл поужинала со своими друзьями в Нью-Йорке

Меган Маркл недавно улетела в Нью-Йорк, находясь на седьмом месяце беременности. Там она проводит время со своими друзьями. Отметим, что в эту поездку герцогиня Сассекская отправилась без своей второй половинки − принца Гарри.

Девушка полетела в Нью-Йорк для того, чтобы пообщаться с близкими друзьями, ведь после переезда в столицу Великобритании она стала видеться с ними гораздо реже. Меган совсем скоро станет мамой, и свободного времени будет еще меньше. Именно поэтому герцогиня приняла решение увидеться с дорогими ей людьми.

Вчера вечером Меган Маркл поужинала со своим близким другом Маркусом Андерсоном и известной теннисисткой Сереной Уильямс в одном из заведений Нью-Йорка. Отметим, что с принцем Гарри Маркл познакомилась как раз благодаря Маркусу. Позднее к Меган и компании присоединились еще несколько человек − подруга Маркл и по совместительству ее персональный стилист Джессика Малруни и актриса Эбигейл Спенсер.

Любопытным папарацци удалось дождаться приезда Меган Маркл к заведению The Polo Bar и сделать несколько снимков. Девушка выглядела великолепно: стильное пальто, черные джинсы скинни и сапоги − все от известных брендов. Свой образ модница дополнила стильной сумочкой от Stella McCartney.