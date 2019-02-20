Меган Маркл поужинала со своими друзьями в Нью-Йорке
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Меган Маркл недавно улетела в Нью-Йорк, находясь на седьмом месяце беременности. Там она проводит время со своими друзьями. Отметим, что в эту поездку герцогиня Сассекская отправилась без своей второй половинки − принца Гарри.
Девушка полетела в Нью-Йорк для того, чтобы пообщаться с близкими друзьями, ведь после переезда в столицу Великобритании она стала видеться с ними гораздо реже. Меган совсем скоро станет мамой, и свободного времени будет еще меньше. Именно поэтому герцогиня приняла решение увидеться с дорогими ей людьми.
Вчера вечером Меган Маркл поужинала со своим близким другом Маркусом Андерсоном и известной теннисисткой Сереной Уильямс в одном из заведений Нью-Йорка. Отметим, что с принцем Гарри Маркл познакомилась как раз благодаря Маркусу. Позднее к Меган и компании присоединились еще несколько человек − подруга Маркл и по совместительству ее персональный стилист Джессика Малруни и актриса Эбигейл Спенсер.
Любопытным папарацци удалось дождаться приезда Меган Маркл к заведению The Polo Bar и сделать несколько снимков. Девушка выглядела великолепно: стильное пальто, черные джинсы скинни и сапоги − все от известных брендов. Свой образ модница дополнила стильной сумочкой от Stella McCartney.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к личности Меган Маркл? 7
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Лада / 20.02.19 23:16Никакого дела до Меган Маркл. Просто пиар английской королевской семьи, постоянный, навязчивый. Реклама мелкобритании. Мягкая сила.
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Ольга В. / 20.02.19 19:16Вот ее люди осуждают, что она уехала в США и там вечеринку устраивает. А она что, не человек чтоли? Уже и с друзьями повидаться нельзя?)
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Екатерина / 20.02.19 19:03Скоро Меган подарит своему супругу ребенка - что может быть лучше? Дети - цветы жизни. Не знаю, говорят у них так в Великобритании или нет... В любом случае, они молодцы, кто бы там что ни говорил.
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Ангелинка / 20.02.19 19:03Меган Маркл - девушка очень необычной наружности, как по мне. Она не похожа на большинство голливудских "кукол". Скоро в ее жизни появится очень важный человек. Пожелаем ей счастья и терпения.
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Вероника / 20.02.19 19:02Меган - хорошая актриса. И я сейчас говорю без какого-то контекста) Талантливая, симпатичная девушка, которой посчастливилось стать герцогиней. Главное, чтобы счастлива была, а остальное у нее точно будет.