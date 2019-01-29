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В сети опубликовано видео Седоковой с целлюлитом на бедрах


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После третьей беременности и родов Анну Седокову стали обвинять в наличии лишнего веса. Сама она поначалу отрицала этот факт, продолжая выкладывать фотографии, на которых были заметны следы применения специальных кистей, корректирующих фигуру.

Позже артистка призналась, что устала бороться с жировыми отложениями. Подписчикам она сообщила, что принимает себя такой, какая есть. Певица рекомендовала другим найти такую же гармонию между внешностью и внутренним миром.

В аккаунте Анна продолжала публиковать фотографии, в том числе и откровенные. На них было заметно, что формы певицы стали пышными, но кожа ее при этом оставалась гладкой и упругой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я обещала тебе фото😋 ..

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

На днях один из присутствующих на концерте певицы поклонников опубликовал в сети видео, снятое на сцене. Анна для выступления выбрала вечернее платье на тонких бретелях с очень высокими вырезами по бокам. Именно благодаря откровенным разрезам пользователям стало очевидно, что вместе с лишними килограммами на теле Анны появился целлюлит. Кожа ее при этом оказалась не такой упругой, как на фотографиях в инстаграме.

Фолловерам этот факт не понравился. Многие из них отметили, что Анне следует либо демонстрировать правду до конца, либо одеваться не столь вызывающе.

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

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0 Не нравится 3 Нравится 29.01.2019 Теги: анна седокова

А как вы оцениваете фигуру Седоковой? 7  

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