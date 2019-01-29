В сети опубликовано видео Седоковой с целлюлитом на бедрах
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После третьей беременности и родов Анну Седокову стали обвинять в наличии лишнего веса. Сама она поначалу отрицала этот факт, продолжая выкладывать фотографии, на которых были заметны следы применения специальных кистей, корректирующих фигуру.
Позже артистка призналась, что устала бороться с жировыми отложениями. Подписчикам она сообщила, что принимает себя такой, какая есть. Певица рекомендовала другим найти такую же гармонию между внешностью и внутренним миром.
В аккаунте Анна продолжала публиковать фотографии, в том числе и откровенные. На них было заметно, что формы певицы стали пышными, но кожа ее при этом оставалась гладкой и упругой.
На днях один из присутствующих на концерте певицы поклонников опубликовал в сети видео, снятое на сцене. Анна для выступления выбрала вечернее платье на тонких бретелях с очень высокими вырезами по бокам. Именно благодаря откровенным разрезам пользователям стало очевидно, что вместе с лишними килограммами на теле Анны появился целлюлит. Кожа ее при этом оказалась не такой упругой, как на фотографиях в инстаграме.
Фолловерам этот факт не понравился. Многие из них отметили, что Анне следует либо демонстрировать правду до конца, либо одеваться не столь вызывающе.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
А как вы оцениваете фигуру Седоковой? 7
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Nagayceva Москва / 29.01.19 22:38Какие идеальные тут собрались!!! Она просто женщина, красивая, ухоженая....Ищите недостатки? Смотрите в зеркало!!!
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Я / 29.01.19 18:24Тут не вес лишний, а кожа чуть рыхлая.. Эх эти высокие разрезы:((
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Ksyu / 29.01.19 14:16Действительно, уже надела бы платье поприличнее, раз тело не позволяет.
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Аня Янина / 29.01.19 14:05Обычная женщина родившая троих. Только сейчас волна на нее понесется не из-за этого, а из-за того, что ретуширует все и позы выбирает. Эх, Аня, Аня.
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Алексей / 29.01.19 14:01Обман. Везде обман.
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Ксения / 29.01.19 13:45Ха! Прям как в зеркало смотрю. Печально все это… Я думала она Ух! А тут..
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Madama / 29.01.19 13:27Она же публичная дама, могла бы при ее деньгах нормально телом своим заняться, а не пасту по ночам есть.