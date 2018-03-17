Анджелина Джоли: «Я стала похожа на мать»

В юности она была максималисткой, способной чуть ли не на любые безумства. Но с возрастом Анджелина Джоли (Angelina Jolie) стала не только мудрее и осторожнее. По словам звезды, похоже, сейчас она стала даже больше любить себя.

Публикация от Vivo Pakistan (@vivo.pakistan) 16 Мар 2018 в 11:38 PDT

Джоли стала звездой нового номера журнала InStyle. Актриса приняла участие в эффектной черно-белой фотосессии и рассказала о своем отношении к возрасту. По словам Джоли, с возрастом она стала замечать в себе все больше сходства со своей покойной матерью Маршелин Бертран. «Я смотрю в зеркало и вижу, что я становлюсь похожа на свою мать, и это греет душу. Я вижу, как меняюсь с возрастом, и мне это нравится, поскольку это значит, что я жива. Я живу и становлюсь старше».

Публикация от ATHENA MOVIES. (@athenamovies) 17 Мар 2018 в 12:14 PDT

«Разумеется, мне не нравятся случайные пигментные пятна. Я вижу свои недостатки. Но я вижу и кое-что, что мне нравится, и это не о фигуре и не о внешности. Я вижу в своем лице семью. Я вижу свой возраст», - добавила актриса.

Недавно Джоли также обмолвилась, что рада выходу новой картины "Tomb Raider: Лара Крофт". «Я безумно рада, что Лара снова на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съемках мы с Дэниелом Крэйгом периодически флиртовали».

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