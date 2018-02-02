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Как Хантингтон-Уайт­ли наслаждается материнством


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Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) уверенно чувствует себя в статусе супермамы. Модель совмещает активную работу с заботами о семимесячном сыне, и время с малышом для Роузи - самое счастливое.

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

Накануне звезда опубликовала милый совместный снимок с сыном Джеком. «Солнце светит независимо от погоды, когда ты со своим малышом», - написала Роузи. Поклонники в восторге, менее чем за 12 часов фотография набрала более 210 тысяч лайков.

Напомним, малыш Джек появился на свет в июне прошлого года. Для Роузи и ее партнера, голливудского актера Джейсона Стейтема (Jason Statham), мальчик стал первенцем, и оба родителя были невероятно счастливы.

Хантингтон-Уайтли не стала брать продолжительный декретный отпуск и в ноябре прошлого года оказалась на пятом месте в списке самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes с доходом в 9,5 миллионов долларов. Впрочем, демонстрировать фигуру после родов в купальнике звезда решилась только в январе.

 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

Напомним, Хантингтон-Уайтли и Стейтем вместе восемь лет, но официально оформлять отношения не спешат. В январе 2016 года официально было объявлено о помолвке, но, по мнению Роузи, оформление документов может подождать.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2018 Теги: Хантингтон-Уайтли

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