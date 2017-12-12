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Селена Гомес подбодрила американского школьника


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11-летний Китон Джонс всколыхнул общественность, разместив в Сети грустное видео об издевательствах в школе.  Селена Гомес (Selena Gomez) не смогла промолчать, увидев ролик, и опубликовала в ответ послание со словами поддержи.

 
 

Публикация от E! News (@enews)

Певица присоединилась к длинному списку знаменитостей, поддержавших Китона Джонса. Гомес записала видео, где попыталась поддержать жертву постоянных издевательств.

«Эй, Китон, это Селена Гомес. Я видела твое видео, и оно разбило мое сердце, но я хочу сказать тебе, что было очень смело разместить его, - сказала певица в ролике для E!News. - Я думаю, ты очень храбрый мальчик, раз прошел через все это. Мне бы хотелось, чтобы ты взбодрился и знал, что Лос-Анджелес тебя любит».

Выложенное Китоном видео, в котором он рассказывает о том, как его обижают в школе, привлекло внимание многих пользователей соцсетей, а также знаменитостей, таких как Кэти Перри, Крис Браун, Карди Би, сообщает hollywoodlife.com. Они послали ему слова поддержки. Джастин Бибер выложил короткое видео о переживаниях Китона и позволил мальчику в любое время связаться с ним для того, чтобы они могли поговорить.

Видео Китона распространилось по Сети 10 декабря, после того, как его мама выложила ролик в Facebook. Позднее мать ребенка обвинили в расизме, как оказалось, на некоторых фотографиях в соцсети ее дети держат флаг Конфедерации.
 



0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2017 Теги: Селена Гомес

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