Дмитрий Дюжев разозлился на зрителей

Дмитрий Дюжев считается одним из самых колоритных и интересных актеров отечественного кино и театра. Но, похоже, сейчас с артистом произошел перелом. Дмитрий больше не горит желанием работать на публику.

В эфире передачи «Без обид» телеканала LTV Дюжев заявил, что сейчас не видит возможности нормального диалога с российским зрителем. К такому выводу артист пришел после неприятного инцидента в аэропорту - пассажиры эконом-класса не пропустили Дюжева к стойке, несмотря на то, что он был пассажиром бизнес-класса.

«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим», - негодует Дмитрий.

Артист заметил, что не стоит жаловаться на низкое качество отечественных телепроектов, поскольку образ "образованного, порядочного и духовного" это не про большинство россиянин. «Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!»

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