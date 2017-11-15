Дмитрий Дюжев разозлился на зрителей
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Дмитрий Дюжев считается одним из самых колоритных и интересных актеров отечественного кино и театра. Но, похоже, сейчас с артистом произошел перелом. Дмитрий больше не горит желанием работать на публику.
В эфире передачи «Без обид» телеканала LTV Дюжев заявил, что сейчас не видит возможности нормального диалога с российским зрителем. К такому выводу артист пришел после неприятного инцидента в аэропорту - пассажиры эконом-класса не пропустили Дюжева к стойке, несмотря на то, что он был пассажиром бизнес-класса.
«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим», - негодует Дмитрий.
Артист заметил, что не стоит жаловаться на низкое качество отечественных телепроектов, поскольку образ "образованного, порядочного и духовного" это не про большинство россиянин. «Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!»
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 14
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наймите же корректорабольшинство россиянин. Поправьте уже, граматеи простигосподи
15.11.17 15:42
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омг (Самое интересное, что по факту он прав. А вышло все равно некрасиво. И понимаю, что у него накипело, с цитатой про сериалы согласна полностью. Трудно спорить к ОГРОМНОМУ сожалению и с этим - образ образованного, порядочного и духовного это не про большинство россиянин (((
15.11.17 13:32
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Галакак быстро они все звездятся.... раз не пустили к стойке, значит все мы поганые зрители, а они ради нас рискуют жизнью, а может не ради нас, а ради денег и славы все-таки и потом кто снимает эти сериалы? дешевые и отвратительные. Я, например, даже не смотрю и многие не смотрят, так что не надо всех из одного ведра поливать.... ну и встал бы в очередь, тоже не переломился бы... а вообще удивительно, вроде для бизнесс-класса, отдельные стойки всегда...
15.11.17 12:59
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П, пВот пока у всех будет отношение: "ну и встал бы в очередь, тоже не переломился бы", будет и бардак. Почему человек, оплативший бизнес-класс, должен стоять в общей очереди? Бизнес-стойки часто помогают регистрировать эконом-класс. Но везде это предполагает при появлении пассажиров бизнес класса пропускать их без очереди. И только у нас к людям относятся по принципу "не переломится".
15.11.17 14:20
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СимаОн не ради зрителя что то делает и рискует, а ради себя. Каки любой другой актёр, певец и публичный человек. Не люблю это враньё "да я ради вас!" Повёл себя глупо, недальновидно, зажрался. Даже при том что народ в аэропорту мог себя вести как угодно грубо.
15.11.17 12:57
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Поддержу, пожалуйВозможно, через чур напыщено и глобально, да. Я бы, конечно, не стала делать отсюда выводы про кинематограф и духовность, но я могу понять его эмоции. И дело не в том, что он артист, а в том, что пассажиры бизнес-класса имеют приоритет при прохождении регистрации и это нормально. Живу в Европе и часто летаю по всему миру. Летом летела из Домодеово в отпуск и пришлось регистрироваться на стойке. До сих пор вспоминаю этот кошмар - скандалы, склоки "вас здесь не стояло", очередь на более чем час. Отпускное настроение было напрочь испорчено. В прошлом году облаяли также в "отпускном" самолёте - я раньше встал и первый выйду. Во всём мире спокойно ждут в проходе, пока выйдут с передних рядов. В общем, когда от всего этого отвыкаешь, раз в год это реально становится шоком.
15.11.17 12:51
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пупсик КраснодарПросто вышло как-то так: Меня сегодня с утра в троллейбусе тетка облаяла и я решила, что все россиянки хамки базарные.
15.11.17 13:58
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П, пНет, не все. Но когда привыкаешь к другому менталитету, всё это становится гораздо более заметным. И, к большому сожалению, это очень частая картина, а не единичная тётка в трамвае.
15.11.17 14:08
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П, пСправедливости ради, в Москве пассажиры на погранконтроле пропустили без очереди, т.к. опаздывали на другой рейс. Сами предложили, услышав наш разговор. Не все, конечно, были в восторге, что кто-то "лезет без очереди, я ж стою". Но хочется верить, что понимающих и вежливых всё же много. Так что нет, не все.
15.11.17 14:23
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В самолёте французских авиалиний были разложены пледы (перелёт дальний , в Мехико) и у меня оказался плед с волосами предыдущего пассажира ( ???) и , когда я попросила мне его поменять , стюардесса сделала это очень неохотно и с недовольным лицом. Это же не означает , что всё французское - гуано.
16.11.17 13:52
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КсюДа ничего страшного, Дмитрий! Вон как семья Задорнова с его зрителем и друзьями поступила. " Все в лес!" Деньги собрать за выстуаление Михаила Николаевича, то да..А вот пустить простится, тем кто принес искренние цветы- то нет..." Приват прищание". Я не удивлюсь, если на подходе к памятнику поставят глухой забот..." Пшли мерзавцы! " Только , как выяснилось тупо деньги. Так ято не обижайтесь на зрителей..Они ваша дойная корова!
15.11.17 12:45
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пупсик КраснодарНе ожидала от него.
15.11.17 11:54
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ИннаАх ты ж духовная личность какая, любимец народа, скромняга!!! По настоящему порядочная и духовная личность духовность свою не выпячивает и отношения особого к себе не требует. А мы пожелаем ему сниматься в такой лабуде, на которую никто из нас и не пойдет и не посмотрит. И закончит он как какой нибудь Михаил Муромов... ЗВИЗДА.
15.11.17 11:47