Герцогиня Кейт вышла в свет в облегающем платье

Герцогиня Кембриджская впервые вышла в свет с тех пор, как в прошлом месяце появилась новость о том, что она ждет ребенка. Кейт была в облегающем платье и не стеснялась демонстрировать небольшой животик.

Герцогиня Кейт не появлялась на публике с 30 августа. Накануне она посетила вместе с принцем Уильямом и принцем Гарри Букингемский дворец, где проходило мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья. Она выглядела отдохнувшей и посвежевшей в голубом платье от Temperley London. Причем наряд не скрывал округлые формы, сообщает Daily Mail.

Кейт на шесть недель была вынуждена «уйти в отпуск», отвлечься от выполнения своих обязанностей члена королевской семьи пришлось из-за недомогания, вызванного беременностью. В связи с плохим самочувствием пришлось представителям королевской семьи объявить о беременности Кейт раньше, чем предполагалось.

Источники, близкие к чете, уверяют, что герцогиня по-прежнему страдает по утрам, но уже меньше. Герцогиня приняла решение посетить мероприятие, поскольку считает его важным.

Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Джорджа (George) и двухлетнюю дочь Шарлотту (Charlotte). Третий наследник станет пятым в очереди на престол.

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Источник фото: Globallookpress.com