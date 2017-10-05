Анна Седокова на днях представила клип на новую песню «Не твоя вина». Премьера прошла весьма успешно - около миллиона просмотров видео на YouTube за сутки, попадание в топ-10 самых трендовых роликов. И Анну успех вдохновляет.

Видео «Не твоя вина» Анна представляла как историю о любовном треугольнике, постепенно превращающемся в многогранник. И решила пояснить идею клипа в своей колонке в издании OK!.

По мнению Седоковой, сегодня многие пары пытаются продемонстрировать на публике гармонию. Некоторые пытаются обмануть и других, и себя. «Я знаю многие примеры образцово-показательных семей на обложках глянцевых журналов, в которых, как только гаснет свет камер, мужчина сажает в свою машину другую женщину, а женщина набирает номер другого мужчины. Это обратная сторона глянца. Многие считают эти семьи идеальными, стремятся быть похожими на них, мечтают об этом, вот только они не знают, что практически у каждой девушки в этом городе есть фото этого самого голого мужа, присланное ночью», – пишет артистка.

Напомним, сама певица недавно рассталась с отцом своего маленького сына. Анна не стала распространяться о причинах разрыва, отделавшись пространными рассуждениями о неготовности мужчины к браку.

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