Алла Пугачева похвасталась стройностью

Она годами боролась с лишним весом. Но последние несколько лет Алла Пугачева вовсе не жалуется на фигуру. Более того, звезда хорошеет с каждым днем, что доказывает очередной снимок Максима Галкина.

Галкин регулярно публикует семейные снимки в Insta и накануне опубликовал эффектную фотографию жены. На фото Алла Борисовна в черном платье, подчеркивающем линию талии. Выглядит Примадонна очень свежо и моложаво - поклонники в восторге.

Между прочим, ранее пластический хирург Илья Кисляков заметил, что 68-летняя Пугачева сейчас действительно в хорошей форме. Несмотря на слухи о проблемах с сердцем и проведенной операции по стентированию сосудов.

«Хочется отметить, что Алла Борисовна прекрасно выглядит в свои годы и многократно доказывает всем, что возраст красоте – не помеха. Она словно повернула время вспять, и в этом заслуга не только специалистов красоты. Правильное питание, умеренные физические нагрузки и, конечно же, любовь преображают королеву эстрады. Когда хорошее настроение – и выглядишь лучше, и никакие морщинки не огорчают тебя. Особенно когда рядом любящий мужчина. Тогда ничего не страшно».

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