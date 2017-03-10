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Дмитрий Маликов готовится сменить имидж


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Можно ли представить Дмитрия Маликова без роскошной шевелюры? Пока, наверное, сложно. Но в недалеком будущем артист обещает сменить образ. Ждем с интересом.

Как признался на днях певец, он созрел для перемен. «Я достаточно консервативен. Много лет порываюсь постричься коротко, но не хватает силы духа, и поклонники отговаривают. Но, думаю, в этом году решусь».

Стоит отметить, что подумать о смене привычной прически Маликову предлагал несколько лет назад Александр Васильев. По мнению модного гуру, Дмитрий застрял в «образе вечного принца», но пора уже повзрослеть и преобразиться в «короля».

«Я бы посоветовал певцу переосмыслить свой образ. С чего начать? В первую очередь, конечно же, остричь эти длинные волосы. Его прическа эпохи группы «Песняры» старообразна, это постхиппизм. Нельзя ходить двадцать лет с одной стрижкой! Возможно, Дмитрий скажет — мол, это часть моего имиджа, я не могу отказаться от длинных волос. Тогда я задам вопрос: «А что делать, когда появится седина? И в 65 носить юношеские локоны?» Мне кажется, Маликов от короткой стрижки только выиграет».

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    Рисунок
    Как думаете, Маликову пойдет короткая стрижка?

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.03.2017 Теги: Дмитрий Маликов

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