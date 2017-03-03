Борьба с раком: истории Хепберн и Сургановой

Еще несколько лет назад в России эта тема не обсуждалась совсем. И даже близкие подруги не делились друг с другом своими опасениями и тревогами. И не только потому, что было стыдно. Но еще и потому, что никаких тревог просто не ощущали.

А тем временем в этой информационной тишине наследственность, неправильный образ жизни, а часто просто элементарная безответственность по отношению к своему здоровью делали свое злое дело. И вот сегодня колоректальный рак вышел на второе место по уровню смертности от онкологии.

Более 90% заболевших — люди старше 40 лет. Врачи буквально кричат и призывают нас всех услышать: эту болезнь можно предотвратить. Толстый кишечник — это словосочетание теперь не является «интимным».

За появлением новообразований в этой части организма надо следить особенно внимательно, так как часто начало болезни протекает практически бессимптомно. При этом часто заболевание развивается из патологий смежных органов, которые мы не лечим или машем рукой, мол — «само рассосется».

ОДРИ ХЭПБЕРН УПУСТИЛА ВРЕМЯ

Скончалась в 63 года: несбалансированное питание, голодание, стрессы — запущенная стадия болезни…

Несмотря на ее неотразимую экранную улыбку, ее жизнь не была радужной. Личные отношения приносили большие душевные переживания, рацион питания был далек от идеального — частые диеты, голодания для поддержания формы.

Красавица и замечательная актриса много снималась, участвовала в общественной жизни, воспитывала трех разновозрастных детей, а также занималась благотворительностью, часто посещая голодающее население африканских стран.

Ведя подобный образ жизни, она имела все шансы заработать себе не одну болячку. Но следить за состоянием своего здоровья Одри было некогда.

В результате в возрасте 63 лет Одри Хепберн поставили диагноз — опухоль толстой кишки, которая, по словам врачей, была вовремя прооперирована, послеоперационный диагноз был обнадеживающим. Но через три недели актрису вновь госпитализировали с острой болью в животе.

Анализы показали, что опухолевые клетки из толстой кишки метастазировали в соседние ткани. Это говорило о том, что жить актрисе осталось всего несколько месяцев. Одри Хепберн скончалась 20 января 1993 года.

ШЭРОН ОСБОРН

Возраст 50 лет, генетическая предрасположенность к раковым новообразованиям, ожирение, резкое похудение, стресс, метастазы в лимфоузлы.

Популярная британская телеведущая, писатель и жена известного рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон в 1999 году перенесла операцию — шунтирование желудка, в результате она похудела со 104 до 47 кг.

Через три года у Шэрон был диагностирован рак толстой кишки, который распространился на лимфатические узлы, представляя большую опасность для жизни.

К сожалению, врачи давали неутешительные прогнозы. Вероятность выживания составляла 30-35%. Лечение было долгим, мучительным, но успешным. Шэрон удалось справиться с болезнью и победить рак.

СВЕТЛАНА СУРГАНОВА

Слабое здоровье, кишечные расстройства, отсутствие фермента, расщепляющего белок глютен, неправильный рацион питания, стрессы.

С детства Светлана страдала от заболеваний желудочно-кишечного тракта. С возрастом, когда она выбрала карьеру музыканта, образ жизни, связанный с разъездами, концертами и неправильным питанием, усугубил течение негативных процессов в организме.

Все началось в 1997 году в возрасте 29 лет. Светлана рассказывает, что сама почувствовала внутри что-то не то, но даже будучи медиком по образованию и подозревая у себя симптомы возможной онкологии, долго боялась идти к врачу. Занималась самолечением.

Но боли усиливались, невозможно было есть, стремительно уменьшался вес. К тому же все усугубилось надрывом в кишечнике, когда однажды, будучи в гостях, Светлана попыталась поднять тяжелую гирю. Попала в больницу, перенесла операцию.

Выяснилось: полип в кишке стал злокачественным. Обнаружили рак ободочной кишки второй стадии.

Опухоль удалили, но пришлось сделать отверстие в брюшной полости и вывести наружу трубку и прикрепить к животу мешочек, в который в течение нескольких лет предстояло ходить в туалет. Светлана выжила. Несмотря на физические и психологические страдания, сопровождавшие ее выздоровление, она справилась с болезнью. Но следить за своим здоровьем продолжает по сей день.

Globallookpress.com

Статистические данные

Каждый год во всем мире регистрируется около 1 миллиона случаев колоректального рака.

Этот тип рака стоит на 2-м месте в структуре заболеваемости онкологией у женщин, уступая лишь раку молочной железы. У мужской части населения он находится на 3-м месте после рака лёгких и предстательной железы.

Сегодня количество лиц, страдающих колоректальным раком, выросло и в странах, где исходно низкие показатели заболеваемости. Это происходит потому, что рак толстой кишки — один из самых чувствительных к питанию.

Так, у японцев и африканцев с понижением употребления растительной клетчатки и увеличением потребления красного мяса шкала смертности от онкологии пошла вверх, приблизившись к европейской.

По данным экспертов ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Министерства здравоохранения РФ колоректальный рак является одной из ключевых причин смерти россиян среди всех раковых заболеваний, занимая второе место по уровню смертности. Каждый год в России выявляется более 50 000 новых случаев рака толстого кишечника.

Колоректальный рак имеет несколько стадий развития. Каждая из них характеризуется разным уровнем поражения тканей и наличием метастазов в других органах, что влияет на выживаемость заболевшего.

Как правило, в нашей стране рак данной локализации диагностируется на довольно запущенных стадиях, с выживаемостью менее 40%. При своевременной постановке диагноза 9 из 10 пациентов могут быть спасены.

Поэтому ранняя диагностика имеет огромное значение для выявления доброкачественных и злокачественных патологий, уменьшая риск их дальнейшего развития.

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Заболевание может начаться как один либо несколько полипов, которые развиваются в стенке ободочной или прямой кишки. По мере роста опухоль вторгается в стенку кишечника, далее распространяется через кровеносные и лимфатические сосуды в близлежащие лимфатические узлы, а затем в другие органы, например, в печень, легкие. Не одинаков и процент локализации колоректального рака в разных отделах толстой кишки. Важным фактором риска является наследственная предрасположенность. К случаям рака толстой кишки наследственного генеза входят синдром Линча (неполипозный семейный рак толстой кишки), а также опухоли, которые исходят из гамартомных и аденоматозных полипов.

Зоны риска

Возраст старше 40 лет.

Воспалительные явления и заболевания в различных отделах ЖКТ (наследственный семейный полипоз, язва, колиты, болезнь Крона, воспаление кишечника, кровь в стуле).

Наличие инфекции, патогенных микробов в органах желудочно-кишечного тракта.

Употребление некачественной и неполноценной однообразной пищи.

Наличие в ежедневном рационе продуктов из красного мяса, переработанного мяса; малое потребление продуктов, содержащих растительную клетчатку.

Злоупотребление алкоголем, длительный прием ряда антибиотиков.

Малоподвижный образ жизни, сидячая работа.

Лишний вес.

Повышенный инсулин.

Меры профилактики

Проведение скрининговых обследований.

Физическая активность.

Лечение заболеваний ЖКТ.

Стрессоустойчивость и поддержание психологического комфорта.

Поддержание нормального уровня глюкозы и инсулина в крови.

Усиление приема растительной клетчатки.

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Снижение потребления красного мяса, алкоголя и табака.

Применение гормональной терапии (для женщин после менопаузы).

ДИАГНОСТИКА

Предупрежден — значит, вооружен. Зная о факторах риска, нужно постараться обезопасить себя и периодически проходить скрининг.

Золотым стандартом диагностики колоректального рака является эндоскопическая колоноскопия. Проводится путем введения эндоскопа — гибкого тонкого аппарата, оснащенного световодом и видеокамерой, — через задний проход. Яркое освещение и высокая разрешающая способность обеспечивают тщательный осмотр просвета, стенок и слизистой оболочки толстой кишки.

Для особо стыдливых отдельно скажем, что пациент лежит на кушетке на боку и аккуратно прикрыт простыней. А вовсе не стоит в «позе рака», как предполагают некоторые дамы на форумах. Как правило, болезненных ощущений колоноскопия не вызывает, но при желании процедуру можно пройти под наркозом.

Исследование дает возможность оценить состояние толстой кишки на протяжении всей ее длины.

Вовремя проведенная процедура позволяет не только обнаружить опухоль или иное образование в кишечнике, но также при необходимости сразу взять биопсию для дальнейшего анализа или провести лечебные манипуляции. Например, удалить полипы, которые считаются предраковым заболеванием.

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ

От качества подготовки к колоноскопии напрямую зависит точность постановки диагноза и вероятность выявления рака на ранних стадиях. Хорошая подготовка позволяет выполнить детальный осмотр всего толстого кишечника и выявить даже мельчайшие образования. При этом процесс подготовки не является долгим и сложным, длится обычно 2-3 дня, и в основе его — соблюдение бесшлаковой диеты и прием очищающего препарата накануне. В любой клинике врач выдаст вам подробную памятку по подготовке к процедуре.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, ЕСЛИ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО

Если вы находитесь в зоне риска, то бояться надо самой болезни, но не обследования. Человеческая психика устроена таким причудливым образом, что то, чего мы боимся, предпочитаем не знать. Когда взрослый человек не идет обследоваться, боясь узнать что-то плохое, выглядит он как ребенок, который зажмуривается при виде большой собаки: «Я тебя не вижу — значит, тебя нет». Только последствия могут быть гораздо более серьезными. Не подвергайте себя опасности и будьте здоровы.