Андреа Пежич: «Я становилась все более женственной»

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Благотворительный гала-вечер amfAR состоялся в Нью-Йорке на днях. На этом мероприятии ежегодно традиционно раздают награды благотворителям и собирают деньги на борьбу со СПИДом. Модель-трансгендер Андреа Пежич появилась на вечере в нежном розовом платье.

Пару лет назад Андреа сделала операцию по перемене пола: родилась она в Югославии мальчиком по имени Андрей. Недавно в интервью для журнала Allure звезда рассказала, что с детства интересовалась косметикой.

Нужно было вписываться в социальные нормы.

— Сначала я экспериментировала с косметичкой мамы, тогда ей казалось это очень милым, мне было 3-4 года, — сказала 25-летняя манекенщица. — Потом мне пришлось перестать, так как нужно было вписываться в социальные нормы, это было до 13 лет, а затем я стала эмо. В то время я экспериментировала с темным карандашом для глаз, наносила легкую основу под макияж, ходила в узких джинсах. Примкнуть к субкультуре - это было способом выразить себя. Позже я поняла, что выглядеть красивой можно и без обилия косметики. Я становилась все более и более женственной. Перед тем, как идти на урок, я брала у мамы немного теней для век и румян. Какое-то время я даже тусовалась с популярными девчонками из школы, мы тогда использовали много оранжевого автозагара. Это были дни, когда шоу «Простая жизнь» (The Simple Life) с Пэрис Хилтон и Николь Риччи было на пике популярности.