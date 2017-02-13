Леонид Ярмольник: «У нас сейчас много мигрантов»

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На днях состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию Центрального Дома актера. Директор Дома Игорь Золотовицкий, члены правления и другие люди, благодаря которым живет и работает Дом актера, рассказали о своей деятельности.

Недавно в интервью газете «Комсомольская правда» Леонид Ярмольник посетовал, что у него есть «ощущение наезда» из-за того, что в Москве много мигрантов.

Хотелось бы, чтобы приехавшие тщательнее уважали наши обычаи.

— Я всегда боюсь об этом говорить, потому что кто-то может услышать меня не так... — Начал актер, которому сейчас 63 года. — Ну, у нас сейчас много мигрантов. Это мировая болезнь, но лично я напрягся бы насчет того, чтобы Москва осталась Москвой. Мы готовы принять всех, кто хочет здесь работать и жить, но хотелось бы, чтобы приехавшие тщательнее уважали наши обычаи, традиции, культуру и образ жизни. Просто есть ощущение наезда, того, что нас давят. А мы очень интеллигентно, по-христиански, подставляем правую щеку после того, как нас бьют по левой. Конечно, это надо решать очень грамотно и дипломатично. Но то, что Москва меняет цвет, что восточные праздники и ритуалы стали в городе едва ли не главными — это ведь очевидно. Я уже взрослый человек, но я не помню, чтобы город перекрывался из-за праздников — только из-за Дня победы! И несмотря на толерантность, на то, что Москва — многонациональный город, эти праздники не должны перехлестывать наши, российские. Есть в этом какой-то перегиб и недосмотр, какая-то недоговоренность.

По словам Ярмольника, претензий к мэру Москвы Сергею Собянину у него нет. Но ему не нравится работа депутатского корпуса.