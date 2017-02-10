Алиса Гребенщикова: «Поняла, как важны родственные связи»

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На премьеру анимационного фильма «Лего Фильм: Бэтмен» Алиса Гребенщикова пришла с сыном Алексеем. Также на мероприятии побывали Александр Ревва, Зара, Олеся Судзиловская и другие.

Недавно в интервью для Peopletalk.ru Гребенщикова призналась, что благодаря своему восьмилетнему сыну узнала больше о науке.

Сначала рассказывал про космос, а теперь посвящает в химию.

— Обычно все мамочки говорят: «Ой, мой ребенок учит меня терпению!» — Сказала звезда, которой сейчас 38 лет. — Леша учит меня прикладным вещам. Сначала рассказывал про космос, а теперь посвящает в химию. Да, ему восемь, но ему нравится химия!

По словам актрисы, она начала ценить семью и налаживать родственные связи только после рождения сына:

— Когда родился Алексей, я поняла, насколько важны родственные связи. Для него я начала выстраивать другие отношения с семьей. Он сплотил нас, мы стали больше интересоваться друг другом. Я до этого никогда не отмечала праздники с родственниками — это было необязательно. Сейчас же свой день рождения или Новый год встречаю только с родными.