Поргина рассказала об автокатастрофе

На днях известный актер Николай Караченцов попал в серьезное ДТП. В результате аварии артист получил травмы головы и сейчас находится в больнице. По стечению обстоятельств 12 лет назад в тот же день Караченцов попал в автокатастрофу, после которой находился около месяца в коме и не смог вернуться к нормальной жизни. И супруга артиста Людмила Поргина полагает, что мужа преследует злой рок.

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Авария произошла в ночь с 27 на 28 февраля в Подмосковье. Внедорожник, в котором ехал Николай Петрович, столкнулся с грузовиком «Газель». Автомобиль перевернулся, Караченцов госпитализирован. За рулем авто в момент инцидента находилась жена звезды Людмила Поргина. Она также получила травмы, но тем не менее согласилась пообщаться с журналистами.

По словам актрисы, каждый раз перед наступлением 28 февраля она нервничает. «У меня всегда накануне этого дня плохое настроение, всегда трясет. Я боюсь этого дня. Но думала, раз поедем в кино, как-то развеюсь. Надя, медсестра, кстати, не хотела ехать, как будто что чувствовала. Да и меня трясло, как никогда. Трясло именно от мысли, что 12 лет — это цикл. И вот — опять авария и опять удар справа. Хорошо, что он был пристегнут», — цитирует даму «Московский комсомолец».

Сейчас ведется расследование обстоятельств аварии, автомобили находятся под арестом. Николай Петрович в больнице, но он быстро идет на поправку. Поргина надеется, что муж будет выписан в ближайшее время. «Он очень хорошо держится, очень мужественный человек», — подчеркнула дама.

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