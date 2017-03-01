Мелания Трамп поддержала мужа

Она большую часть времени проводит в Нью-Йорке. И тем не менее Мелания Трамп (Melania Trump) не пренебрегает обязанностями первой леди. Накануне дама поддержала президента во время первого выступления перед конгрессом.



















В конгрессе Мелания появилась в элегантном черном костюме. Трамп особо поприветствовал жену, и некоторые члены конгресса не пожалели оваций для дамы. Также на выступлении была дочь президента Иванка.

По сложившейся традиции новоизбранный президент в конце февраля оглашает свое послание конгрессу «О положении страны». В своей речи Трамп повторил большинство своих главных тезисов, с которыми он выступал во время избирательной кампании. Важнейшими задачами своей администрации политик считает обеспечение безопасности страны, борьбу с преступностью и создание новых рабочих мест.

Был затронут и спорный вопрос об иммиграционной политике. По мнению Трампа, необходимо изменить структуру иммиграции, ограничивая въезд неквалифицированной рабочей силы и привлекая высококвалифицированных специалистов. Трамп предложил взять за образец политику Австралии, где привлекают профи, в которых нуждается экономика.

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Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.

Источник фото: Globallookpress.com