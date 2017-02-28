Шарапова блеснула на постоскаровской вечеринке
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В начале прошлого года она стала одной из жертв допингового скандала. Но Марию Шарапову просто так не сломить. В апреле теннисистка возвращается на корт, а вчера она блистала на звездой пати в Лос-Анджелесе. Мария стала одной из звездных гостий традиционной постоскаровской вечеринки Vanity Fair.
Спортсменка появилась в стильном платье от лондонского дизайнера David Koma. Светские обозреватели тут же отметили, что Шарапова прекрасно выглядит, глаза у девушки горят, мышцы в тонусе. Так что за год вынужденного перерыва теннисистка вовсе не утратила волю к победе.
Напомним, в июне прошлого года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) за употребление запрещенного вещества мельдония на два года. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Вернуться на корт 29-летняя россиянка планирует 26 апреля, приняв участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.
Недавно теннисист Новак Джокович заявил, что рад возвращению Марии. «Я бесконечно ее уважаю, и мне жаль, что с ней это произошло. Я рад, что она так скоро вернется, желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что она снова станет первой ракеткой мира. Она этого достойна».
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8 самых смелых журнальных обложек Шараповой. Мария могла бы сделать неплохую карьеру в модельном бизнесе.
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Обсуждение 2
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По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
01.03.17 03:35
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надяона реально "золото"))) очаровательная красавица!
28.02.17 10:45