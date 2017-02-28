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Шарапова блеснула на постоскаровской вечеринке


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В начале прошлого года она стала одной из жертв допингового скандала. Но Марию Шарапову просто так не сломить. В апреле теннисистка возвращается на корт, а вчера она блистала на звездой пати в Лос-Анджелесе. Мария стала одной из звездных гостий традиционной постоскаровской вечеринки Vanity Fair.

Спортсменка появилась в стильном платье от лондонского дизайнера David Koma. Светские обозреватели тут же отметили, что Шарапова прекрасно выглядит, глаза у девушки горят, мышцы в тонусе. Так что за год вынужденного перерыва теннисистка вовсе не утратила волю к победе.

Напомним, в июне прошлого года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) за употребление запрещенного вещества мельдония на два года. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Вернуться на корт 29-летняя россиянка планирует 26 апреля, приняв участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

Недавно теннисист Новак Джокович заявил, что рад возвращению Марии. «Я бесконечно ее уважаю, и мне жаль, что с ней это произошло. Я рад, что она так скоро вернется, желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что она снова станет первой ракеткой мира. Она этого достойна».

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8 самых смелых журнальных обложек Шараповой. Мария могла бы сделать неплохую карьеру в модельном бизнесе. 



0 Не нравится 2 Нравится 28.02.2017 Теги: Мария Шарапова

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