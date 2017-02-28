Караченцов госпитализирован после ДТП
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Знаменитый актер Николай Караченцов накануне снова попал в серьезную аварию. Как сообщается, артист госпитализирован после ДТП, которое произошло в Щелковском районе Подмосковья. Николай Петрович получил травмы головы.
По официальным данным, ДТП произошло около 19.30 на пересечении улиц Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель". Автомобиль, в котором находился Караченцов, перевернулся. В момент аварии артист находился на пассажирском сидении, кто занимал кресло водителя - пока неясно. Вместе с Караченцовым в машине находились его родственница Эльза Ивлева и медсестра.
После обследования у Николая Петровича диагностировано сотрясение мозга. Как напоминают СМИ, авария произошла через 12 лет после страшного ДТП.
Ровно 12 лет назад, в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года, Караченцов врезался на машине в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Артист получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и почти месяц провел в коме. Николаю Петровичу было проведено множество реабилитационных процедур, однако восстановиться и вернуться к работе актер не смог.
Ранее мы писали:Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.
Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир".
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Обсуждение 2
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По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
01.03.17 03:35
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мираКакое то мистическое совпадение, ровно 12 лет, день в день. Замечательный, талантливый актер. Дай Бог сил ему для восстановления
28.02.17 10:38