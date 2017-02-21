Сергей Лазарев объяснил, как выступать на «Евровидении»

Уже совсем скоро будет названо имя артиста, который представит Россию на «Евровидении-2017». Миссия эта ответственная, и, разумеется, кандидаты нервничают. Тем временем Сергей Лазарев, блеснувший на конкурсе в прошлом году, уже дал рекомендации, как правильно вести себя во время шоу.

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В прошлом году Лазарев занял третье место, и, по словам артиста, выступление на «Евровидении» стало для него очень серьезным опытом. Теперь певец с радостью делится советами. Будущему участнику Сергей желает в первую очередь стойкости.

«Не обращать внимания на травлю, если такая будет происходить. Но вообще, пока больше разговоров на эту тему, чем реальных дел. Больше нагнетают. Пожелаю участнику максимально настроиться на работу, не вестись на провокационные вопросы, не стараться кому-то понравиться, просто уважительно относиться к прессе, другим участникам, никого не обсуждать. Потому что это некрасиво. <...>. Мы приезжаем представлять свою страну и должны делать это достойно. Нужно просто петь – и делать свое дело честно», — цитирует звезду «Комсомольская правда».

По словам Лазарева, в прошлом году он не заметил признаков какой-либо агрессии со стороны участников и организаторов конкурса. По убеждению артиста, политика не должна влиять на музыку, однако именно это произошло в спорте, когда паралимпийскую сборную не допустили до Олимпиады.

«Налицо двойные стандарты. Нельзя артистов, музыкантов, спортсменов вовлекать в политические игры и делать инструментом разборок. Тем не менее я нисколько не сожалею о поездке на «Евровидение», даже не жалею о результатах. Я сделал максимум, что мог сделать, и даже больше. До этого два года подряд из-за политических скандалов российских участников очень плохо принимали – когда наш артист выходил, зрители свистели. А в 2016-м нам удалось сломить это отношение. Мы просто делали хорошее шоу».

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