Боня рассталась с бойфрендом из-за слабости

Таблоиды продолжают судачить о разрыве Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом. Несколько недель назад модель официально объявила о расставании, уточнив, что осталась с бывшим в хороших отношениях. По слухам, причиной разрыва пары стало новое увлечение Смерфита. Но в окружении Виктории уверяют, что инициатором выступила Боня.

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Проблемы в отношениях Виктории с любимым появились более года назад. Пара воспитывает дочь, однако Алекс не торопился делать подруге предложение руки и сердца. И в конце концов Боня решила расстаться. «Он нерешительный, а Вике нужен был тот, кто бы сказал ей: "Ты моя навсегда"», — рассказала подруга модели.

Боне и Смерфиту удалось быстро договориться об опеке над дочерью. Сейчас девочка находится с отцом, но, по всей вероятности, в скором времени модель с девочкой переедет на какое-то время в Москву.

Кстати, Смерфит согласился оказывать Виктории финансовую поддержку. Хотя Боня и самостоятельно неплохо зарабатывает. «У Вики нет финансовых проблем. Да и в семейном особняке под Монако мать драгоценной внучки встречают с распростертыми объятиями. Однако она все равно не сложила руки, работает очень много. В одном «Инстаграме» реклама у нее стоит 150 тысяч рублей за пост. Она делает их три-четыре в неделю, но не больше. Старается не засорять ленту. У нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре», — цитирует Starhit приятельницу звезды.

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