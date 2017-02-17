Боня рассталась с бойфрендом из-за слабости
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Таблоиды продолжают судачить о разрыве Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом. Несколько недель назад модель официально объявила о расставании, уточнив, что осталась с бывшим в хороших отношениях. По слухам, причиной разрыва пары стало новое увлечение Смерфита. Но в окружении Виктории уверяют, что инициатором выступила Боня.
Проблемы в отношениях Виктории с любимым появились более года назад. Пара воспитывает дочь, однако Алекс не торопился делать подруге предложение руки и сердца. И в конце концов Боня решила расстаться. «Он нерешительный, а Вике нужен был тот, кто бы сказал ей: "Ты моя навсегда"», — рассказала подруга модели.
Боне и Смерфиту удалось быстро договориться об опеке над дочерью. Сейчас девочка находится с отцом, но, по всей вероятности, в скором времени модель с девочкой переедет на какое-то время в Москву.
Кстати, Смерфит согласился оказывать Виктории финансовую поддержку. Хотя Боня и самостоятельно неплохо зарабатывает. «У Вики нет финансовых проблем. Да и в семейном особняке под Монако мать драгоценной внучки встречают с распростертыми объятиями. Однако она все равно не сложила руки, работает очень много. В одном «Инстаграме» реклама у нее стоит 150 тысяч рублей за пост. Она делает их три-четыре в неделю, но не больше. Старается не засорять ленту. У нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре», — цитирует Starhit приятельницу звезды.
Ранее мы писали:
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
Викторию Боню назвали «слишком старой». Провокационное фото звезды ошеломило поклонников.
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Обсуждение 14
Лучшие комментарии
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50/50короче, он ее деликатно бортанул))
17.02.17 09:24 Контекст комментария
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скромняшкадумаю девушке просто надо перестать врать и разобраться в своей жизни. А то сначала кормили публику рассказами о том что он сто раз ей делал предложение а она не готова была, теперь мы слушаем истории о том, что так и не дождалась она этого предложения. Вы уж определитесь, а был ли мальчик.
17.02.17 13:26 Контекст комментария
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ППда, проститутка на вольных хлебах
17.02.17 12:12 Контекст комментария
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KoshkaСмурфик обзавидоваться, ему не платят 150 тыс. За инстаграм.
17.02.17 09:54 Контекст комментария
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50/50про "не готова" понятно все было) ребенка родить готова, жить с ним готова, а замуж - ах, не готова!)))
17.02.17 14:04 Контекст комментария
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Гость МоскваАлексу нужна ровня , леди из его круга, богатая принцесса. Боня , хоть работящая, но не тянет на Принцессу из знатного рода.Боня- простолюдинка , к тому же очень распутная и вульгарная. Не для Алекса уж точно.К тому же Боня старенькая стала для Алекса. Ему нужна леди молодая, на 30-25 лет моложе его самого.
17.02.17 16:22
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скромняшкадумаю девушке просто надо перестать врать и разобраться в своей жизни. А то сначала кормили публику рассказами о том что он сто раз ей делал предложение а она не готова была, теперь мы слушаем истории о том, что так и не дождалась она этого предложения. Вы уж определитесь, а был ли мальчик.
17.02.17 13:26
-
50/50про "не готова" понятно все было) ребенка родить готова, жить с ним готова, а замуж - ах, не готова!)))
17.02.17 14:04
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ПрелестьНе надо оскорблять её в том, чего не понимаете. Бедная не тем накормленная публика :-D
17.02.17 15:13
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- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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ППда, проститутка на вольных хлебах
17.02.17 12:12
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ОйОй, а что у неё с лицом? Подтянулась что ли? )))))) Перестаралась...
17.02.17 10:38
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KoshkaСмурфик обзавидоваться, ему не платят 150 тыс. За инстаграм.
17.02.17 09:54
-
50/50короче, он ее деликатно бортанул))
17.02.17 09:24