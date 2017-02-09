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Собчак задумалась о любви


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Близится День святого Валентина, и атмосфера наполняется романтикой. Это чувствуют многие, включая теледиву Ксению Собчак. Но Ксения относится к этому с юмором. Впрочем, как всегда.

Звезда опубликовала в Insta отрывок из видеоролика выступления Владимира Жириновского. Речь шла о любви, и лидер ЛДПР выражался весьма оригинально и даже остроумно. «Абсолютное большинство браков в мире не по любви, а по расчёту. Даже у таких, как Абрамович. У него денег сколько? Что он женится всё опять?! Что Собчак столько раз пыталась выйти замуж? Деньги есть, жильё есть, всё есть... Любовь трудно найти», — говорит Владимир Вольфович.

 

«Прослушала пять раз, так и не поняла, по любви я вышла замуж или нет и что там за муж в могиле», — написала Ксения.

Стоит отметить, что с речью о любви политик выступил несколько лет назад. Правда, тогда уже Собчак состояла в браке с Максимом Виторганом. Кстати, на прошлой неделе пара отметила четвертую годовщину со дня свадьбы. В ноябре у пары родился сын Платон. Для Собчак малыш стал первенцем, у Виторгана растут двое детей от предыдущего брака.

Ранее мы писали: 

Как Собчак назвала сына? Максим Виторган сделал тонкий намек.​

Сын Собчак похож на деда.  Эммануил Виторган рассказал о внуке.

Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: Ксения Собчак

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