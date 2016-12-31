Как Собчак назвала сына?

Ксения Собчак обожает интригу. Более месяца поклонники звезды гадали, какое имя выбрала Ксения для первенца. Но, похоже, Максим Виторган раскрыл тайну.

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Артист поздравляет с наступающим праздником и в своем Instagram опубликовал любопытный снимок. На фото запечатлена елочная игрушка с надписью «Платон». «С новым!;-))) Спасибо за подарочки!!!» - написал Максим.

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 30 2016 в 3:43 PST

Подписчики артиста и светские обозреватели сделали вывод, что Собчак и Виторган таким образом сообщили имя малыша. «Наконец-то, мы узнали имя Вашего сынульки», «Очень громкое и красивое имя, ну у таких родителей только так. Молодцы!», «Платон Виторган - режет слух», «Все-таки Платон назвали», «Какой подарок людям сделали. Наконец то, все будут знать, как зовут вашего сына. Можно спокойно встречать Новый год», «Чудесно звучит».

Тем временем сама Ксения сообщила, что наконец поняла - что такое счастье. «Наверху спит сын, а мы вдвоем сидим в темноте и болтаем. Вот оно и счастье! С Наступающим!!! И помните - хороших людей счастье всегда находит!!! Я вот еще пять лет назад думала, что со мной такого не будет НИКОГДА, а теперь вот...»

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