Представлен второй трейлер картины «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель на днях обратился в генеральную прокуратуру. Кинематографисту надоели нападки Натальи Поклонской и православных активистов на съемочную группу его новой картины «Матильда», и он просит разобраться с недовольными. А тем временем продюсеры стараются не упустить момент - представлен второй трейлер скандальной ленты.

Новый трейлер может буквально взбесить активистов православной организации «Христианское государство - Святая Русь». Дело в том, что в ролике показана постельная сцена цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской.

Ранее активисты жаловались, что картина оскорбляет их религиозные чувства, директорам кинотеатров были разосланы предупреждения, что любые баннеры или афиша фильма будут рассмотрены как «желание унизить святых православной церкви».

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг фильма и подчеркнул, что угрозы в адрес режиссера недопустимы. «Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь». Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Алексей Учитель на протяжении нескольких лет изучал сотни документов, связанных с жизнью последнего русского императора. Съемки велись в интерьерах дворцов и соборов Санкт-Петербурга и Москвы, Мариинского и Большого театров.

«Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда», - рассказывается в синопсисе.

Премьера картины запланирована на октябрь 2017 года.

Ранее мы писали:

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.

Алексей Учитель переехал к молодой подруге . Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.