Володина собирает данные о жертвах катастрофы Ту-154

Катастрофа самолета Минобороны Ту-154, произошедшая 25 декабря 2016 года, никого не оставила равнодушным. Пока специалисты пытаются определить истинные причины произошедшего, астролог Василиса Володина обратилась к публике с необычной просьбой. Дама попросила информацию о жертвах трагедии. Володина просит сообщить ей даты рождения погибших.

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Напомним, жертвами авиакатастрофы стали 92 человека. Как подчеркнула Василиса, «данные нужны ей для сбора общей базы жертв авиакатастроф и более полного исследования рисков у каждого из нас».

«Для полноценного исследования нужны и полноценные, полные данные. И это должны быть, увы, сотни человек - для того, чтобы понять, какие закономерности есть и есть ли они вообще. Да, результат может быть и таким - закономерностей не выявлено. Наука такая штука, тут невозможно "заказать" результат исследования», — пояснила Володина в комментариях.

Позже астролог уточнила изданию Starhit: «Это один из шагов по исследованию транспортных рисков в жизни современного человека. <...>. Нужно понять, какие конкретно показатели и факторы, например, индивидуального гороскопа, сигналят о таких возможных рисках. В связи с этим можно выяснить, кому нужно больше беречься, в какие периоды времени и так далее».

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