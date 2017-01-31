Бузова поссорилась с Бородиной?

Они давно работают вместе и прекрасно знают друг друга. Ольга Бузова и Ксения Бородина неплохо сработались на площадке реалити-шоу «Дом-2», и казалось, что у девушек нет серьезных поводов для разногласий. Но сейчас появились нехорошие слухи.

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Ольга и Ксения в ссоре. К такому выводу пришли поклонники ведущих, после того как Бородина не появилась на вечеринке по случаю дня рождения коллеги в одном из столичных ресторанов. Кроме того, Ксения не поздравила Бузову в соцсетях.

Сами девушки слухи не комментируют. При этом ранее Бородина старалась поддержать коллегу во время развода.

Однако есть подозрения, что Ксения сыграла не последнюю роль в развале брака Бузовой и Дмитрия Тарасова. По одной из версий, Бородина познакомила футболиста с некоей девушкой. Дмитрий увлекся. А тем временем Ксения поспешила через третьих лиц уведомить Ольгу об измене.

30 декабря ведущая и футболист расторгли брак. Но, по слухам, Бузова все еще пытается вернуть Тарасова. Что, впрочем, не мешает девушке довольно серьезно заниматься музыкальной карьерой.

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