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Бузова поссорилась с Бородиной?


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Они давно работают вместе и прекрасно знают друг друга. Ольга Бузова и Ксения Бородина неплохо сработались на площадке реалити-шоу «Дом-2», и казалось, что у девушек нет серьезных поводов для разногласий. Но сейчас появились нехорошие слухи.

Ольга и Ксения в ссоре. К такому выводу пришли поклонники ведущих, после того как Бородина не появилась на вечеринке по случаю дня рождения коллеги в одном из столичных ресторанов. Кроме того, Ксения не поздравила Бузову в соцсетях.

Сами девушки слухи не комментируют. При этом ранее Бородина старалась поддержать коллегу во время развода.

Однако есть подозрения, что Ксения сыграла не последнюю роль в развале брака Бузовой и Дмитрия Тарасова. По одной из версий, Бородина познакомила футболиста с некоей девушкой. Дмитрий увлекся. А тем временем Ксения поспешила через третьих лиц уведомить Ольгу об измене.

30 декабря ведущая и футболист расторгли брак. Но, по слухам, Бузова все еще пытается вернуть Тарасова. Что, впрочем, не мешает девушке довольно серьезно заниматься музыкальной карьерой.

Ранее мы писали:

Бузова преследует Тарасова? Ведущая выбирает странный маршрут путешествий.​

Роман Третьяков обижен на Бузову. Мужчина немного завидует бывшей подруге.

Ксения Бородина рассказала о жестоком уроке. Ведущая отказывается от своего модного бренда. 


5 Не нравится 9 Нравится 31.01.2017 Теги: Ольга Бузова Ксения Бородина

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