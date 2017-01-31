Эштон Кутчер против Дональда Трампа

Голливуд продолжает протестовать против деятельности президента США Дональда Трампа (Donald Trump). И теперь к недовольным и возмущающимся присоединились Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) и Мила Кунис (Mila Kunis). На днях Кутчер публично осудил политического лидера за поправки к законодательству об эмиграции.

27 января Трамп подписал документ, согласно которому прием беженцев из Сирии в США приостанавливается. Также введен запрет на посещение США для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

На выходных Эштон выступил на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров. Актер обратился с особым приветствием к телезрителям и тем, кто в связи в изменениями в законе застрял в аэропортах. Он напомнил, что его супруга Мила Кунис - эмигрантка.

«Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Во мне все кипит!» – заявил Эштон. Он добавил, что американцы никогда не были нацией, которую легко запугать, а сострадание является важной частью культуры страны.

Ранее с весьма эмоциональным призывом «взорвать Белый дом» выступила поп-дива Мадонна (Madonna). Трамп в ответ назвал певицу «отвратительной».

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Источник фото: Globallookpress.com