Эштон Кутчер против Дональда Трампа
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Голливуд продолжает протестовать против деятельности президента США Дональда Трампа (Donald Trump). И теперь к недовольным и возмущающимся присоединились Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) и Мила Кунис (Mila Kunis). На днях Кутчер публично осудил политического лидера за поправки к законодательству об эмиграции.
27 января Трамп подписал документ, согласно которому прием беженцев из Сирии в США приостанавливается. Также введен запрет на посещение США для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
На выходных Эштон выступил на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров. Актер обратился с особым приветствием к телезрителям и тем, кто в связи в изменениями в законе застрял в аэропортах. Он напомнил, что его супруга Мила Кунис - эмигрантка.
«Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Во мне все кипит!» – заявил Эштон. Он добавил, что американцы никогда не были нацией, которую легко запугать, а сострадание является важной частью культуры страны.
Ранее с весьма эмоциональным призывом «взорвать Белый дом» выступила поп-дива Мадонна (Madonna). Трамп в ответ назвал певицу «отвратительной».
Ранее мы писали:
Трамп против Мадонны. Президент ответил на выпад звезды.Эштон Кутчер рассказал о тайной свадьбе. Паре пришлось постараться, чтобы провести церемонию приватно.
Мила Кунис рассказала о дочери. Актриса поделилась своими методами воспитания ребенка.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 11
Лучшие комментарии
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ВерующаяТрамп не отказал в эмиграции из Европы, холодное с пушистым не надо мешать в кучу. С уважением отношусь в мусульманам и к Трампу. Сомневаюсь что Вы достигли того что он в своей жизни, зато в сумасшествии его обвиняете. Такие все аналитики, политологи, геополитодоги, экономисты и универсальные специалисты. Смешно читать чесслово.
31.01.17 13:46 Контекст комментария
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скромняшкаПрелесть, прежде чем писать грозные посты. сначала посмотрите для каких государст введен запрет. Эти эмигранты. на своем то языке врядли хотя бы читать или писать умеют. Вы думаете они будут учить английский язык, соблюдать законы. 90% это будущие наркоманы, грабители или убийцы. Естественно он не хочет видеть их в своей стране, у них своих бездельников полно. еще чужих на шею вешать. Если эти люди у себя на родине ничего не добились, сильно сомневаюсь, что они принесут другой стране пользу.
31.01.17 14:21 Контекст комментария
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madamа вы не думали о том, что муслимы уже так всех задрали со своим исламом, что кроме отторжения ничего болъэше не вызывают?
31.01.17 11:05 Контекст комментария
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ЛотоssТрамп сделал то, что должен был сделать Евросоюз, когда хлынул поток беженцев в Европу. Абсолютно согласна со Скромняшкой, - нечего пускать кого попало, плодить преступность. Визы стоит выдавать тем, кто действительно сможет быть полезен стране, в которую так рвётся. И да - Мадонна была отвратительна, когда по-хамски послала Трампа. Это показывает её уровень культуры - ниже плинтуса. Та же Мерил Стрип, высказывая осуждение его поступкам не позволила себе оскорблений, а тем более нецензурщины. А Мадонна и пела, и вела себя тогда отвратно.
31.01.17 17:09 Контекст комментария
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СимаПредполагают пока полная приостановка потом продумают механизм для фильтрации. Нормальные люди опять будут получать визы. Он выполняет свои предвыборные обещания, за них его обычный народ и выбрал. А мнение "элиты" народ уже не интересует.
31.01.17 17:05 Контекст комментария
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ЛотоssТрамп сделал то, что должен был сделать Евросоюз, когда хлынул поток беженцев в Европу. Абсолютно согласна со Скромняшкой, - нечего пускать кого попало, плодить преступность. Визы стоит выдавать тем, кто действительно сможет быть полезен стране, в которую так рвётся. И да - Мадонна была отвратительна, когда по-хамски послала Трампа. Это показывает её уровень культуры - ниже плинтуса. Та же Мерил Стрип, высказывая осуждение его поступкам не позволила себе оскорблений, а тем более нецензурщины. А Мадонна и пела, и вела себя тогда отвратно.
31.01.17 17:09
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madameмадонна по сути своей - дешевка что от нее другого ждатъ...
31.01.17 17:14
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ВерующаяЕвросоюз теперь предпочитает скрывать как повысился уровень преступности с принятием беженцев и это только начало, к сожалению. Мусульмане (простолюдины не интеллигенция) не могут спокойно принимать свободные нравы Европы, только глупцы этого не понимают.
31.01.17 20:06
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СимаПредполагают пока полная приостановка потом продумают механизм для фильтрации. Нормальные люди опять будут получать визы. Он выполняет свои предвыборные обещания, за них его обычный народ и выбрал. А мнение "элиты" народ уже не интересует.
31.01.17 17:05
-
скромняшкаПрелесть, прежде чем писать грозные посты. сначала посмотрите для каких государст введен запрет. Эти эмигранты. на своем то языке врядли хотя бы читать или писать умеют. Вы думаете они будут учить английский язык, соблюдать законы. 90% это будущие наркоманы, грабители или убийцы. Естественно он не хочет видеть их в своей стране, у них своих бездельников полно. еще чужих на шею вешать. Если эти люди у себя на родине ничего не добились, сильно сомневаюсь, что они принесут другой стране пользу.
31.01.17 14:21
-
ПрелестьТрамп сам немецких кровей и жены его им же импортированы. Старик реально сумасшедший. Сам себя выбрал не иначе на все свои деньги. Теперь пойдёт психопатия. На сталинизм смахивает. Эх Америка...
31.01.17 10:45
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madamа вы не думали о том, что муслимы уже так всех задрали со своим исламом, что кроме отторжения ничего болъэше не вызывают?
31.01.17 11:05
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ПрелестьНет. Я так не думаю. Мне никак не мешают вероисповедания. Я верю что Бог. Един и уважаю всех верующих. Кого всех муслимы задрали. Я имею очень близких друзей муслимов. Кроме уважения и любви ничего к ним не испытываю. И исламом они никого не задирали. :-) Это ваша психопатия. Не иначе.
31.01.17 11:50
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ВерующаяТрамп не отказал в эмиграции из Европы, холодное с пушистым не надо мешать в кучу. С уважением отношусь в мусульманам и к Трампу. Сомневаюсь что Вы достигли того что он в своей жизни, зато в сумасшествии его обвиняете. Такие все аналитики, политологи, геополитодоги, экономисты и универсальные специалисты. Смешно читать чесслово.
31.01.17 13:46
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