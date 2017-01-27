Трамп против Мадонны

На выходных в Вашингтоне прошел марш протеста против нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В акции приняли участие многие знаменитости, но больше всех отличилась поп-певица Мадонна (Madonna). Звезда довольно жестко и с использованием обсценной лексики высказалась в адрес политического лидера. И теперь Трамп ответил.

На марше протеста Мадонна исполнила несколько своих композиций, послала Трампа по всем известному адресу и сообщила, что «думала взорвать Белый дом» после победы миллиардера на выборах.

В администрации президента отреагировали с не меньшей жесткостью. Советник Трампа Ньют Гингрич в эфире Fox News заявил, что певицу следует арестовать. «Это новый левый фашизм. Она — это его часть, я думаю, мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя...»

Сам Трамп на столь кардинальных мерах не настаивает, но Мадонну осуждает. «Честно, она отвратительна. Мне кажется, она очень сильно навредила самой себе. И мне кажется, она навредила всей идее (марша)».

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Сама звезда ранее пояснила, что ее слова банально выдернули из контекста. «Я не пропагандирую насилие... Моя речь начиналась со слов "я хочу начать революцию любви". Мои слова - метафора».

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