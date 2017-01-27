Трамп против Мадонны
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На выходных в Вашингтоне прошел марш протеста против нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В акции приняли участие многие знаменитости, но больше всех отличилась поп-певица Мадонна (Madonna). Звезда довольно жестко и с использованием обсценной лексики высказалась в адрес политического лидера. И теперь Трамп ответил.
На марше протеста Мадонна исполнила несколько своих композиций, послала Трампа по всем известному адресу и сообщила, что «думала взорвать Белый дом» после победы миллиардера на выборах.
В администрации президента отреагировали с не меньшей жесткостью. Советник Трампа Ньют Гингрич в эфире Fox News заявил, что певицу следует арестовать. «Это новый левый фашизм. Она — это его часть, я думаю, мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя...»
Сам Трамп на столь кардинальных мерах не настаивает, но Мадонну осуждает. «Честно, она отвратительна. Мне кажется, она очень сильно навредила самой себе. И мне кажется, она навредила всей идее (марша)».
Сама звезда ранее пояснила, что ее слова банально выдернули из контекста. «Я не пропагандирую насилие... Моя речь начиналась со слов "я хочу начать революцию любви". Мои слова - метафора».
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