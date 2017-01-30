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Бондарчук отхлестал Собчак веником


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Федор Бондарчук начал 2017 год с громкой премьеры. На прошлой неделе состоялся показ новой картины режиссера «Притяжение». Фильм пользуется успехом, но на всякий случай к рекламной кампании подключилась Ксения Собчак.

Накануне Ксения опубликовала довольно оригинальный совместный снимок с кинематографистом. «Ну что же, быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно:) Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться - #Притяжение получилось во всех смыслах - замечательное кино с прекрасным "сарафаном" (отзывами зрителей по окончанию просмотра)», — написала Собчак.

Однако мнения подписчиков звезды по поводу картины разделились: «Могли лучше, если оценить по 10-балльной шкале, где-то 4 или 5, в общем, на половину не доработали», «Фильм хороший. И сходить нужно, чтоб составить свое мнение. Он про то, что в каждом из нас эта гопщина сидит. А вот выйдет она наружу или нет - зависит от каждого», «Фильм, мягко говоря, не понравился», «Бондарчук просто супер! Шикарный фильм. Нет слов, одни эмоции».

По данным СМИ, новый блокбастер Бондарчука установил своеобразный рекорд, собрав в первый же день показа более 150 тысяч зрителей.

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0 Не нравится 0 Нравится 30.01.2017 Теги: Ксения Собчак

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