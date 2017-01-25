Паулина Андреева в интересном положении?

На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Федора Бондарчука. Посмотреть блокбастер «Притяжение» собралось множество поклонников режиссера и его звездных друзей. Среди гостей была замечена даже Алла Пугачева. Однако в центре внимания публики оказалась не Примадонна, а новая муза и возлюбленная Федора Сергеевича.

Фото опубликовано Телеканал STV ( ЖАРА ) (@zharatv) Янв 24 2017 в 11:58 PST

Бондарчук появился в кинотеатре под руку с невестой, актрисой Паулиной Андреевой. Девушка выбрала для премьеры гламурное коктейльное платье с пайетками и выглядела прекрасно. Однако особо внимательные обозреватели и поклонники заметили, что на фотографиях в некоторых ракурсах линия талии Паулины выглядит не так, как обычно. Теперь сплетники гадают, а не готовится ли звездная пара к пополнению?

Фото опубликовано woman.ru (@woman_ru) Янв 24 2017 в 10:34 PST

Ранее сообщалось о подготовке артистов к бракосочетанию. По некоторым данным, скромная приватная церемония состоится в начале лета. А в числе гостей будут лишь родственники и самые близкие друзья пары.

Кстати, ранее один из психологов в беседе с журналистами выразил мнение, что второй брак Бондарчука может оказаться довольно непростым.

Ранее мы писали:

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе.

Бондарчук и Андреева показали нежность. Пара не скрывает чувств.

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание.