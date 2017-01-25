 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Паулина Андреева в интересном положении?


0 0

На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Федора Бондарчука. Посмотреть блокбастер «Притяжение» собралось множество поклонников режиссера и его звездных друзей. Среди гостей была замечена даже Алла Пугачева. Однако в центре внимания публики оказалась не Примадонна, а новая муза и возлюбленная Федора Сергеевича.

Бондарчук появился в кинотеатре под руку с невестой, актрисой Паулиной Андреевой. Девушка выбрала для премьеры гламурное коктейльное платье с пайетками и выглядела прекрасно. Однако особо внимательные обозреватели и поклонники заметили, что на фотографиях в некоторых ракурсах линия талии Паулины выглядит не так, как обычно. Теперь сплетники гадают, а не готовится ли звездная пара к пополнению?

Ранее сообщалось о подготовке артистов к бракосочетанию. По некоторым данным, скромная приватная церемония состоится в начале лета. А в числе гостей будут лишь родственники и самые близкие друзья пары.

Кстати, ранее один из психологов в беседе с журналистами выразил мнение, что второй брак Бондарчука может оказаться довольно непростым.

Ранее мы писали:

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Бондарчук и Андреева показали нежность. Пара не скрывает чувств. 

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание. 



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2017 Теги: Паулина Андреева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору