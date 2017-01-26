Скарлетт Йоханссон подает на развод

Она считается талантливой актрисой и секс-символом Голливуда. Но в личной жизни Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) до обидного не везет. Актриса подает на развод с французским журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac).







Скарлетт и Ромен сочетались браком в октябре 2014 года, менее чем через месяц после рождения дочери Роуз. Пара предпочла скромную приватную церемонию. Супруги старались не обсуждать личную жизнь. Но в различных интервью актриса не раз подчеркивала, что считает мужа джентльменом и интеллектуалом. Йоханссон даже переехала к любимому в Париж и с удовольствием делилась впечатлениями о столице Франции.

Однако на недавнем протестном "Женском марше" в Вашингтоне звезду заметили без обручального кольца на руке. Затем появились сообщения о том, что фактически Скарлетт рассталась с мужем еще летом. Но это довольно спорное предположение, поскольку в октябре супруги вместе появлялись на одном из мероприятий в Париже. Впрочем, пока ни Йоханссон, ни Дориак не заявили о готовности обсуждать свой брак с прессой и делать какие-либо комментарии.

Напомним, для Скарлетт это второй брак. Ранее она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (Ryan Reynolds).

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Источник фото: Globallookpress.com