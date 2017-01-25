Шнуров: «Бузова совершает, казалось бы, уже невозможное»

Ольга Бузова стремительно делает карьеру в амплуа певицы. Накануне звезда представила видео на песню «Привыкаю», и менее чем за сутки ролик собрал более миллиона просмотров только в Instagram. Успехом девушки поражены не только коллеги, но и суперзвезды отечественной эстрады. В том числе и Сергей Шнуров.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 24 2017 в 11:21 PST

Солист группы «Ленинград» посвятил Ольге довольно интересный пост в соцсетях, в котором отметил особенности успеха начинающей певицы.

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«Сюжетную банальность этих нескольких песенок скрепляют пусть и наивные, но отнюдь не банальные поэтические приёмы. В неточности пения кроется безупречно транслируемая собственная интонация, найденная, скорее всего, случайно, но тем не менее найденная. Чрезвычайная медийность героини, как ни странно, придаёт этим песням исповедальный характер, тем самым преодолевая всепоглощающую постмодернистскую условность. Являясь выходцем из самого что ни на есть народа, Бузова совершает, казалось бы, уже невозможное - возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни».

«Отныне никакое сообщество профессионалов или компетентное жюри не смогут решать - чему быть, а чему нет, кому петь, а кому заткнуться. Новый городской фольклор заявил о себе со всей силой несильного голоса», — резюмировал артист.

Поклонники Шнурова расценили замечания звезды как иронию. Бузова же сочла за комплимент.

«Мне безумно приятно, что человек, который действительно является всенародно любимым артистом, чьи песни поет вся страна, не только на концертах и в караоке, но и во дворах под гитару или дома на диване в кругу семьи, адекватно оценивает мое творчество. Ведь я, действительно, не Мэрайя Кэри, я пою душой, для Вас, для людей. Которым также, как и мне, бывает больно, которых также предают и которые хотят просто иметь возможность выражать себя так, как им подсказывает сердце. P.S. Сергей, спасибо Вам за такие теплые слова».

А как вы думаете, что хотел выразить Шнуров?

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