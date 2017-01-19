Чета Клуни ждет двойню

Этот год обещает стать особым для голливудского актера Джорджа Клуни (George Clooney) и его супруги Амаль (Amal). По слухам, миссис Клуни беременна. И подарит она супругу сразу двух наследников.







По информации таблоида InTouch Weekly, у Амаль родится королевская парочка - мальчик и девочка. Супруги пока не спешат с комментариями, но светские обозреватели уже активно обсуждают изменения в фигуре адвокатессы - на днях она с супругом блеснула на одном из светских мероприятий в швейцарском Давосе.

Как пишет InTouch Weekly, Амаль прошла процедуру ЭКО. Процесс проходил непросто, поскольку дама панически боится инъекций, но Джордж активно поддерживал супругу. Новость о том, что на свет появится двойня, супругов сильно удивила. Но Амаль была еще более удивлена реакцией мужа - Клуни, в прошлом убежденный чайлд-фри, по-настоящему обрадовался.

«Он перешел от отрицания отцовства к мысли о том, что будет воспитывать двоих детей, которые станут называть его папой. Выполняет каждую прихоть Амаль, разговаривает с ее животом, выбирает имена», - рассказал инсайдер.

Напомним, 55-летний актер и 38-летняя адвокатесса сочетались браком в 2014 году.

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