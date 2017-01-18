 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак высмеяла Эмму Стоун


0 1

Трагикомедия «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла (Damien Chazelle) сегодня считается обязательной для просмотра. Картина стала триумфатором церемонии «Золотой глобус», некоторые критики прочат ленте победу в оскаровской гонке. Но Ксения Собчак считает фильм скучным. А исполнительницу главной роли - совершенно необаятельной и непривлекательной.

На днях Собчак посмотрела «Ла-Ла Ленд» и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

«Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино. <...>. Мне было очень скучно. Почти до самого конца. Фильм немного ожил, только когда Райан Гослинг получил, наконец, работу, но в целом это просто очень красиво снятая подростковая голливудская история. С крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун. Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания. Ну разве что таких, как во время просмотра какого-нибудь хорошего диснеевского мультика. За Русалочку и Белоснежку ведь тоже можно переживать! Но как, как люди, увлеченные большим, сложным кино, могут так расхваливать эту сахарную вату? Или это протестное голосование? Устали, такие, Долин с Богомоловым от "европейской двойственности ", "скандинавского экзистенциализма" и "русской безысходности" кинематографа и решили нас всех потроллить своими восторгами?»

Однако многие подписчики с Ксенией не согласились. Некоторые даже обиделись на выпад в адрес Стоун. «"Непородистая" - какая дешёвая провокация. Просто смешно)», «Сказала крайне породистая и обаятельная Ксюша))», «Фильм и вправду меня тоже не впечатлил, но называть актрису Эмму Стоун не обаятельной и не породистой ГРУБО даже для вас», «Первый раз вы меня разочаровали! Это гениальный фильм».

А ваше мнение? Права Ксения или нет?

Ранее мы писали:

Наряды «Золотого глобуса 2017»: шик, дерзость, красота. 18 самых интересных звездных нарядов церемонии.

Собчак блистает после родов. Первый официальный выход после рождения сына. 

Ксения Собчак против Шариковых. Звезда порассуждала о бестактности. 

 



1 Не нравится 0 Нравится 18.01.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору