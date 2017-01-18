Собчак высмеяла Эмму Стоун

Трагикомедия «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла (Damien Chazelle) сегодня считается обязательной для просмотра. Картина стала триумфатором церемонии «Золотой глобус», некоторые критики прочат ленте победу в оскаровской гонке. Но Ксения Собчак считает фильм скучным. А исполнительницу главной роли - совершенно необаятельной и непривлекательной.

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На днях Собчак посмотрела «Ла-Ла Ленд» и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

«Я в замешательстве. Все мои друзья помешались на этом кино. <...>. Мне было очень скучно. Почти до самого конца. Фильм немного ожил, только когда Райан Гослинг получил, наконец, работу, но в целом это просто очень красиво снятая подростковая голливудская история. С крайне необаятельной и непородистой Эммой Стоун. Все глянцевое, липкое и не вызывает никаких эмоций и сопереживания. Ну разве что таких, как во время просмотра какого-нибудь хорошего диснеевского мультика. За Русалочку и Белоснежку ведь тоже можно переживать! Но как, как люди, увлеченные большим, сложным кино, могут так расхваливать эту сахарную вату? Или это протестное голосование? Устали, такие, Долин с Богомоловым от "европейской двойственности ", "скандинавского экзистенциализма" и "русской безысходности" кинематографа и решили нас всех потроллить своими восторгами?»

Однако многие подписчики с Ксенией не согласились. Некоторые даже обиделись на выпад в адрес Стоун. «"Непородистая" - какая дешёвая провокация. Просто смешно)», «Сказала крайне породистая и обаятельная Ксюша))», «Фильм и вправду меня тоже не впечатлил, но называть актрису Эмму Стоун не обаятельной и не породистой ГРУБО даже для вас», «Первый раз вы меня разочаровали! Это гениальный фильм».

А ваше мнение? Права Ксения или нет?

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