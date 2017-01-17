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Тарасов отказывается говорить о разводе


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Телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов начали 2017 год в статусе свободных людей. 30 декабря пара, которую многочисленные поклонники ласково называли Тарабузики, завершила развод. Ольга переживала разрыв болезненно, но в итоге перемены в личной жизни стали для нее неплохой мотивацией. Дмитрий тоже не горюет, но подчеркивает - обсуждать прошлое он не намерен.

«1 января действительно как будто открыл для себя новую чистую страницу. Оставил все плохое за спиной. <...>. Что бы ни случилось, нужно перешагивать, идти дальше. Никому не желаю зла. Всем – только мира и добра», - заявил футболист в новом интервью.

Он отметил, что прекрасно понимает повышенный интерес к его личной жизни, но вовсе не собирается обсуждать детали с кем бы то ни было. «Я был женат на известном человеке. Ольга – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне».

Сейчас спортсмен старается как можно скорее восстановиться после травмы и вернуться к тренировкам. По словам Тарасова, прошлый год многому его научил, в частности, «делать правильные выводы из тяжелых ситуаций».

«Никогда никому не покажу свою слабость. То, что творится в душе, должно там и оставаться», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

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0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

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