Киркоров и Волочкова поддержали Пугачеву

В Сети продолжает бушевать дискуссия о новогодних программах федеральных каналов. И в центре споров - фигура Примадонны. Сейчас поклонники Аллы Борисовны начали массивное наступление, а в поддержку дивы выступили многие знаменитости.

В начале января в Сети появилась петиция к Константину Эрнсту с обращением о пересмотре форматов новогодних передач. Автор петиции отметил, что праздничная программа не слишком интересна: «То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"».

Многочисленные поклонники Пугачевой возмутились. Сегодня на Change.org появилась петиция в поддержку звезды. «Алла Пугачёва ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, её творчество уже стало национальным достоянием страны. По сей день ведущие печатные СМИ регулярно ставят новости, касающиеся Аллы Борисовны, на первую полосу, сообщения в электронных СМИ неизменно попадают в топ, во всех социальных сетях увеличивается количество сообществ, посвященных жизни и творчеству Аллы Борисовны, что является безусловным подтверждением интереса аудитории к певице, на фоне этого требования в духе «убрать из эфира» выглядят просто нелепой вкусовщиной. Критику в адрес Аллы Борисовны считаем необоснованной и надеемся и дальше регулярно видеть любимую певицу на Первом канале, в том числе и в новогоднюю ночь».

Поспешили со словами поддержки и звезды. «Узнала, что против Аллы Борисовны пишут всякие глупости. Люди, научитесь любить, а не завидовать, в конце концов! Я люблю вас, Алла Борисовна, и всегда поддержу и буду рядом, если надо. Это человек-легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России», - возмущается Анастасия Волочкова.

«Какая же все-таки это мерзость! Сидит себе человек, женщина, актриса, певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут ни с того ни с сего какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма! Как такое возможно? Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире: просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта великая певица для страны, для каждого из нас, чтобы в наших душах и сердцах были радость и счастье», - пишет Филипп Киркоров.

Впрочем, сама дива, похоже, совершенно спокойна. Сегодня она опубликовала в Instagram видео, на котором сняты ноги в розовых тапочках. «Живем дальше!!! Люблю вас!!!» - написала Пугачева.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​