Ольга Бузова теперь свободна

Бракоразводный процесс телеведущей Ольги Бузовой и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова завершен. Теперь молодые люди свободны. Это официально.

​

Как сообщается, сегодня, 30 декабря, Ольга и Дмитрий лично приехали в Мещанский загс для подписания документов. Первым к зданию загса подъехал футболист в компании своего представителя. Бузова немного задержалась, но вошла в здание вполне спокойно.

Как уточняется, телеведущая подала на развод 29 ноября. С Дмитрием Тарасовым девушка прожила в браке четыре года.

Бузова все еще воздерживается от комментариев по поводу личной жизни. Несколько часов назад девушка опубликовала в Instagram видео своего выступления на новогоднем шоу ТНТ. «Вопросы...без ответов. Сегодня в 23.00 пою для вас на Доме 2 #подзвукипоцелуев», - написала звезда.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 29 2016 в 11:07 PST

Ранее Ольга заявила, что у нее произошла переоценка ценностей и она испытывает чувство вины. По мнению ведущей, она стала заложницей собственной популярности.

Дмитрий Тарасов продолжает восстанавливаться после травмы. Полузащитник «Локомотива» надеется вернуться к тренировкам уже в недалеком будущем.

Ранее мы писали:

Родные Бузовой обвиняют Тарасова в эгоизме. Почему разрушился брак звездной пары.

Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.

2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы. Вспомним, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды.