Ольга Бузова теперь свободна
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Бракоразводный процесс телеведущей Ольги Бузовой и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова завершен. Теперь молодые люди свободны. Это официально.
Как сообщается, сегодня, 30 декабря, Ольга и Дмитрий лично приехали в Мещанский загс для подписания документов. Первым к зданию загса подъехал футболист в компании своего представителя. Бузова немного задержалась, но вошла в здание вполне спокойно.
Как уточняется, телеведущая подала на развод 29 ноября. С Дмитрием Тарасовым девушка прожила в браке четыре года.
Бузова все еще воздерживается от комментариев по поводу личной жизни. Несколько часов назад девушка опубликовала в Instagram видео своего выступления на новогоднем шоу ТНТ. «Вопросы...без ответов. Сегодня в 23.00 пою для вас на Доме 2 #подзвукипоцелуев», - написала звезда.
Ранее Ольга заявила, что у нее произошла переоценка ценностей и она испытывает чувство вины. По мнению ведущей, она стала заложницей собственной популярности.
Дмитрий Тарасов продолжает восстанавливаться после травмы. Полузащитник «Локомотива» надеется вернуться к тренировкам уже в недалеком будущем.
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