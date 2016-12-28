Самбурская признана «Звездой Instagram»

Актриса Анастасия Самбурская - девушка оригинальная. А еще она бывает резкой и даже нахальной. Но публике подобный имидж по душе. На днях звезда была признана самым популярным блогером в российском сегменте Instagram.

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У Анастасии более 7,7 млн подписчиков, и конкурировать с ней могут немногие. На днях актриса за это даже получила специальную награду Neforum Awards. Самбурская победила в номинации «Самый популярный Instagram России».

Как сообщается, лучшим блогом о путешествиях стал YouTube-проект «Пора валить!» Руслана Усачева, в номинациях «блог о моде» и «творческий проект» победила блогер Елена Шейдлина.

Кстати, сейчас Самбурская активно экспериментирует с имиджем. Теперь она брюнетка с короткой стрижкой. «Все-таки когда человеку долго что-то запрещалось, впоследствии он отрывается как может. Продолжаем наши эксперименты», - сообщила недавно девушка.

Во время съемок в сериале «Универ» по контракту Анастасии было запрещено менять прическу. Зато теперь у нее практически полная свобода самовыражения. «Я не могу взять и не следить за собой или, например, побриться наголо. Хотя порою очень хочется», - заметила в одном из интервью актриса.

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