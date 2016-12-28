 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рынска рассказала о поддержке


0 1

Божена Рынска остается одной из самых обсуждаемых женщин дня. Пост колумнистки о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 спровоцировал громкий скандал. Многие проклинают светскую обозревательницу и требуют лишить ее гражданства РФ. Сама же Божена пишет о том, что получила мощную поддержку в соцсетях.

«Решила я папку отфильтрованных сообщений почистить. Обычно там склад пожеланий самых мирных религильтян мира сдохнуть маме. <...>. И вот открываю папку, а там.... а там 700 выражений поддержки и согласия», - пишет Рынска.

Чуть позже дама сообщила: «Друзья, личку заваливает все новыми "поклонниками" НТВ. Если бы НТВошки могли представить, как сильна ненависть к ним. <...>. Более того, я сама не верю, но я получила от кавказцев, причем, судя по фамилиям, от мусульман, от чеченцев или дагестанцев, которых я прямо вот совсем не любила, письма поддержки, написанные грамотным, вежливым русским языком. Я проверила - аккаунты живые».

Тем временем петицию с призывом лишить скандально известную обозревательницу российского гражданства подписали уже более 150 тысяч человек.

Ранее мы писали:

Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой». 

Рынску требуют лишить российского гражданства. Народ против Божены.

Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы. 



1 Не нравится 0 Нравится 28.12.2016 Теги: Божена Рынска

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору