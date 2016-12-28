Рынска рассказала о поддержке
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Божена Рынска остается одной из самых обсуждаемых женщин дня. Пост колумнистки о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 спровоцировал громкий скандал. Многие проклинают светскую обозревательницу и требуют лишить ее гражданства РФ. Сама же Божена пишет о том, что получила мощную поддержку в соцсетях.
«Решила я папку отфильтрованных сообщений почистить. Обычно там склад пожеланий самых мирных религильтян мира сдохнуть маме. <...>. И вот открываю папку, а там.... а там 700 выражений поддержки и согласия», - пишет Рынска.
Чуть позже дама сообщила: «Друзья, личку заваливает все новыми "поклонниками" НТВ. Если бы НТВошки могли представить, как сильна ненависть к ним. <...>. Более того, я сама не верю, но я получила от кавказцев, причем, судя по фамилиям, от мусульман, от чеченцев или дагестанцев, которых я прямо вот совсем не любила, письма поддержки, написанные грамотным, вежливым русским языком. Я проверила - аккаунты живые».
Тем временем петицию с призывом лишить скандально известную обозревательницу российского гражданства подписали уже более 150 тысяч человек.
Ранее мы писали:
Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой».
Рынску требуют лишить российского гражданства. Народ против Божены.
Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы.
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Обсуждение 3
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НояНе факт. А, вообще, истерика общественности не понятна. У нас на Руси принято желать смерти тем, кто нам мешает жить. Тем, кто обгоняет на дороге, тем, кто издевается над нами в госучреждениях. Этот список пожеланий каждый сможет продолжить.
29.12.16 08:12
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Нету никаНу жееенщина. Ну бросайте наркотики. Опять Вам все кажется. Сейчас еще и от кавказцев достанется...
29.12.16 06:13
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Marana VilniusКажется, опять врёт
28.12.16 23:57