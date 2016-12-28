Рынска рассказала о поддержке

Божена Рынска остается одной из самых обсуждаемых женщин дня. Пост колумнистки о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 спровоцировал громкий скандал. Многие проклинают светскую обозревательницу и требуют лишить ее гражданства РФ. Сама же Божена пишет о том, что получила мощную поддержку в соцсетях.

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«Решила я папку отфильтрованных сообщений почистить. Обычно там склад пожеланий самых мирных религильтян мира сдохнуть маме. <...>. И вот открываю папку, а там.... а там 700 выражений поддержки и согласия», - пишет Рынска.

Чуть позже дама сообщила: «Друзья, личку заваливает все новыми "поклонниками" НТВ. Если бы НТВошки могли представить, как сильна ненависть к ним. <...>. Более того, я сама не верю, но я получила от кавказцев, причем, судя по фамилиям, от мусульман, от чеченцев или дагестанцев, которых я прямо вот совсем не любила, письма поддержки, написанные грамотным, вежливым русским языком. Я проверила - аккаунты живые».

Тем временем петицию с призывом лишить скандально известную обозревательницу российского гражданства подписали уже более 150 тысяч человек.

Ранее мы писали:

Водянова скорбит о Докторе Лизе. Модель назвала правозащитницу «русской Матерью Терезой».

Рынску требуют лишить российского гражданства. Народ против Божены.

Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы.