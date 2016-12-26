Бледанс показала сыну гигантских роботов

Новогодние праздники - время, которое хорошие родители стараются посвятить детям. Актриса Эвелина Бледанс не просто хорошая мама. Пока большинство из нас только составляет планы прогулок и экскурсий, звезда уже посетила вместе с младшим сыном Семой новый музей. Мальчик был в восторге.

2 января в Москве открывается особый Музей Восстания машин. На специальной площадке ребят и их родителей ждут 200 гигантских роботов из самых известных фильмов современности. И одними из первых оценить экспозицию пришли Эвелина и ее сын.

По словам актрисы, увидев огромного Дарта Вейдера, трансформеров, десептиконов и терминаторов, 4-летний Семен поспешил спрятаться за маму. Но потом набрался храбрости и с интересом изучил гигантских роботов. Впрочем, больше всего мальчику понравились электронные музыкальные инструменты будущего, большинство из которых являются редкостью не только для Москвы, но и для всей России: ректейбл ("играющий" музыку стол), электронная арфа и гитара.

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Заключительной частью экскурсии стала киберсказка - игровое пространство для самых маленьких, где все куклы-роботы оживают и каждый рассказывает собственную сказку.

«В этом году мы побывали уже на огромном количестве елок и самых разных детских мероприятий, но такое видим впервые, и мы под огромным впечатлением, - говорит Эвелина. - Конечно, Сёме немножечко страшновато видеть таких огромных монстров из железа, ему пока больше нравятся зайчики и медвежата, но для детей постарше здесь просто рай. Это потрясающее пространство, где дети могут встретить всех своих любимых роботов, динозавров и других героев популярных фильмов».

«Музей Восстания машин» – поразительный футуристический мир, населенный жителями фантастических фильмов, они выполнены из металла в натуральную величину. Музей располагается в Текстильщиках, в здании, представляющем собой огромную летающую тарелку.

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