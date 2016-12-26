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Алла Пугачева зарабатывает миллионы на корпоративах


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Алла Пугачева снова в строю. В следующем году звезда намерена вернуться к гастрольной деятельности и уже записала новые композиции. Но перед тем, как отправиться с концертами по стране, дива решила «поразмяться» на новогодних корпоративах. И не без успеха.

Алла Борисовна стала самой востребованной звездой новогодних праздников. И это несмотря на дороговизну. Как сообщается, за выступление Примадонна просит не менее 250 тысяч евро. И желающих заплатить круглую сумму за удовольствие послушать диву достаточно.

Спросом пользуется и супруг женщины, которая поет, пародист Максим Галкин. За выступление на корпоративе шоумен просит 50 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей).

Как уточняет издание Dni.ru, любопытно, что пригласить вместе Галкина и Пугачеву стоит дороже, нежели по отдельности, примерно на 3 миллиона рублей.

Как отмечают светские обозреватели, Алла Борисовна сейчас находится в прекрасной форме. Дива успела блеснуть в нескольких праздничных телешоу, но новогоднюю ночь звезда будет отмечать дома, в кругу семьи.

Ранее мы писали:

Пугачева поет о деньгах. Примадонна представила новую песню. 

Пугачева блеснула на празднике лучшей подруги. Алина Редель отметила день рождения. 

Алла Пугачева: «Мне стали интересны проекты, связанные с детьми». Дива рассказала о своем детском центре. 

Источник фото: Globallookpress.com

 



1 Не нравится 0 Нравится 26.12.2016 Теги: Алла Пугачева

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