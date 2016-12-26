Алла Пугачева зарабатывает миллионы на корпоративах
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Алла Пугачева снова в строю. В следующем году звезда намерена вернуться к гастрольной деятельности и уже записала новые композиции. Но перед тем, как отправиться с концертами по стране, дива решила «поразмяться» на новогодних корпоративах. И не без успеха.
Алла Борисовна стала самой востребованной звездой новогодних праздников. И это несмотря на дороговизну. Как сообщается, за выступление Примадонна просит не менее 250 тысяч евро. И желающих заплатить круглую сумму за удовольствие послушать диву достаточно.
Спросом пользуется и супруг женщины, которая поет, пародист Максим Галкин. За выступление на корпоративе шоумен просит 50 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей).
Как уточняет издание Dni.ru, любопытно, что пригласить вместе Галкина и Пугачеву стоит дороже, нежели по отдельности, примерно на 3 миллиона рублей.
Как отмечают светские обозреватели, Алла Борисовна сейчас находится в прекрасной форме. Дива успела блеснуть в нескольких праздничных телешоу, но новогоднюю ночь звезда будет отмечать дома, в кругу семьи.
Ранее мы писали:
Пугачева поет о деньгах. Примадонна представила новую песню.
Пугачева блеснула на празднике лучшей подруги. Алина Редель отметила день рождения.
Алла Пугачева: «Мне стали интересны проекты, связанные с детьми». Дива рассказала о своем детском центре.
Источник фото: Globallookpress.com
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