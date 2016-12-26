Алла Пугачева зарабатывает миллионы на корпоративах

Алла Пугачева снова в строю. В следующем году звезда намерена вернуться к гастрольной деятельности и уже записала новые композиции. Но перед тем, как отправиться с концертами по стране, дива решила «поразмяться» на новогодних корпоративах. И не без успеха.

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Алла Борисовна стала самой востребованной звездой новогодних праздников. И это несмотря на дороговизну. Как сообщается, за выступление Примадонна просит не менее 250 тысяч евро. И желающих заплатить круглую сумму за удовольствие послушать диву достаточно.

Спросом пользуется и супруг женщины, которая поет, пародист Максим Галкин. За выступление на корпоративе шоумен просит 50 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей).

Как уточняет издание Dni.ru, любопытно, что пригласить вместе Галкина и Пугачеву стоит дороже, нежели по отдельности, примерно на 3 миллиона рублей.

Как отмечают светские обозреватели, Алла Борисовна сейчас находится в прекрасной форме. Дива успела блеснуть в нескольких праздничных телешоу, но новогоднюю ночь звезда будет отмечать дома, в кругу семьи.

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Источник фото: Globallookpress.com