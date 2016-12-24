Кэрри Фишер сразил сердечный приступ

Фанаты «Звездных войн» в тревоге. Принцесса Лея в опасности, и это не шутки. Актриса Кэрри Фишер (Carrie Fisher) в критическом состоянии. Вчера звезду поразил сердечный приступ.







Кэрри почувствовала недомогание во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. За 15 минут до посадки актриса потеряла сознание. Продюсер и актриса Анна Акана, летевшая тем же рейсом, написала в Twitter, что Фишер «перестала дышать».

В экстренном порядке были вызваны медики, и самолет уже встречала команда скорой помощи. Фишер госпитализировали, и сейчас 60-летняя актриса находится в медицинском центре на искусственной вентиляции легких. По словам брата звезды, состояние Кэрри сейчас оценивается как критическое.

Напомним, в 70-х Кэрри Фишер снялась в трех эпизодах «Звездных войн», став одной из самых любимых актрис поколения. В 80-х она выпустила книгу «Открытки с обрыва» о собственном опыте борьбы с наркозависимостью.

Два года назад актриса снялась в блокбастере «Звездные войны: Пробуждение силы». Последние месяцы актриса находилась в рекламном туре своей новой книги «Биограф принцессы».

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Источник фото: Globallookpress.com