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Бузова потеряла сознание на новогоднем шоу


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Ольга Бузова старается быть сильной. Но всему есть предел. Недавно ведущая жаловалась на проблемы со здоровьем, однако отменять съемки в новогоднем шоу из-за болезни не решилась. Последствия оказались не самыми хорошими.

 
 
 

На записи новогоднего вечера в «Доме-2» Ольга блистала как истинная звезда. Серебристое вечернее платье, яркий макияж. Позируя с Еленой Темниковой и Ксенией Бородиной, Бузова шутила, что вместе они «Настоящая "ВИА Гра"». А во время исполнения своего хита «Под звуки поцелуев» ведущая лишилась чувств.

Бузова очнулась довольно быстро. Девушку осмотрел врач, но от госпитализации ведущая категорично отказалась. По словам Ольги, сейчас у нее «болеть нет ни времени, ни возможности». Придя в себя, звезда продолжила выступление.

Позже в своем блоге девушка извинилась перед поклонниками. «Мы репетировали в очень сложных условиях. Должно было получиться ещё лучше, но, по состоянию здоровья, мы с трудом записали 2 дубля. Простите меня. Немного переоценила свои силы... Берегите себя. Здоровье - это самое главное».

Напомним, несколько дней назад Бузова сообщила о том, что врачи диагностировали у нее острый бронхит.

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4 Не нравится 4 Нравится 24.12.2016 Теги: Ольга Бузова

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