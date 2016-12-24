Бузова потеряла сознание на новогоднем шоу

Ольга Бузова старается быть сильной. Но всему есть предел. Недавно ведущая жаловалась на проблемы со здоровьем, однако отменять съемки в новогоднем шоу из-за болезни не решилась. Последствия оказались не самыми хорошими.







На записи новогоднего вечера в «Доме-2» Ольга блистала как истинная звезда. Серебристое вечернее платье, яркий макияж. Позируя с Еленой Темниковой и Ксенией Бородиной, Бузова шутила, что вместе они «Настоящая "ВИА Гра"». А во время исполнения своего хита «Под звуки поцелуев» ведущая лишилась чувств.

Бузова очнулась довольно быстро. Девушку осмотрел врач, но от госпитализации ведущая категорично отказалась. По словам Ольги, сейчас у нее «болеть нет ни времени, ни возможности». Придя в себя, звезда продолжила выступление.

Позже в своем блоге девушка извинилась перед поклонниками. «Мы репетировали в очень сложных условиях. Должно было получиться ещё лучше, но, по состоянию здоровья, мы с трудом записали 2 дубля. Простите меня. Немного переоценила свои силы... Берегите себя. Здоровье - это самое главное».

Напомним, несколько дней назад Бузова сообщила о том, что врачи диагностировали у нее острый бронхит.

Родные Бузовой обвиняют Тарасова в эгоизме. Почему разрушился брак звездной пары.

Ольга Бузова: «Была и буду счастлива». Ведущая дала откровенное интервью.

Ольга Бузова слегла. Стресс подкосил здоровье звезды.