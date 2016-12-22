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Почему герцоги Кембриджские отказались от Рождества с королевой?


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Принц Уильям (William) вместе с женой и детьми в этом году откололся от королевской семьи. Как стало известно, Рождество чета герцогов Кембриджских проведет не с Ее Величеством в Сандрингеме, как того требует традиция, а в поместье Миддлтон. И это прекрасное решение, считают эксперты по воспитанию детей.

Специалист по воспитанию детей Лайза Клегг (Lisa Clegg) прокомментировала журналистам сообщение о том, что в этом году Джордж (George) и Шарлотта (Charlotte) будут отмечать праздник с дедушкой и бабушкой Миддлтонами.

Как объясняет специалист, Рождество в Сандрингеме проходит строго в соответствии с протоколом, начиная от регламентированного времени обеда и прогулок с собаками. Но для детей соблюдать королевский протокол пока очень сложно.

«Если Уильям и Кейт могут позволить себе отступить от королевских правил в определенное время, чтобы создать насколько возможно простую и нормальную обстановку для детей, то это совершенно верное решение, - подчеркивает Клегг. - Ребята еще слишком малы, чтобы понимать все правила и ограничения королевской семьи. Они вряд ли смогут вести себя спокойно в конкретных ситуациях».

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1 Не нравится 3 Нравится 22.12.2016 Теги: Герцоги Кембриджские

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