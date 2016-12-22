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Ирина Шейк стала звездой Givenchy


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Она ждет первенца, но при этом пока не отказывается от съемок. Топ-модель Ирина Шейк находится на первом триместре беременности и пока ведет активную рабочую деятельность. Недавно она блеснула в новой рекламной кампании Givenchy.

Ирина стала одной из звезд рекламного ролика весенне-летней коллекции французского модного дома. Видео снимал лично креативный глава Givenchy Риккардо Тиши (Riccardo Tisci). В Instаgram Шейк опубликовала один из снимков рекламной фотосессии и подчеркнула, что горда тем, что ей доверили представлять коллекцию Beauty and Serenity и работать с очень креативными личностями.

Тем временем поклонники заметили, что сейчас Ирина, как и большинство беременных, предпочитает весьма калорийные и порой необычные блюда. Особенно модели нравится картофель с черной икрой.

Впрочем, светские обозреватели отмечают, что за фигуру Шейк вряд ли стоит серьезно опасаться. У звезды не только хорошие внешние данные, но и железная воля, и, скорее всего, девушка достаточно быстро восстановится после родов. А сейчас будущая мама вполне может позволить себе кулинарные излишества.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: Ирина Шейк

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