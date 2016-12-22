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Елена Летучая изумила Ивана Урганта


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Елена Летучая в этом году действительно хорошо поработала. Ведущая получила несколько почетных наград, ряды ее поклонников ширятся. К сожалению, врагов у звезды «Ревизорро» тоже хватает. А ведь Елена, по ее словам, всего лишь старается работать правильно, хорошо и честно.

Летучая стала гостьей нового выпуска телешоу Ивана Урганта. В беседе с шоуменом ведущая призналась, что съемка нынешнего сезона «Ревизорро» стала самой сложной и скандальной за ее карьеру. «Ничем Москва не отличилась. Наоборот. Москва неприятно удивила», - посетовала звезда.

Девушка рассказала об особенно шокирующем случае: «В одном из ресторанов Москвы я нашла огромное количество просрочки. Я даже немного начала сомневаться в своей адекватности, когда увидела на мясе маркировку "2014 год". Я это мясо в огромном количестве вытащила из морозилки и положила в большой черный пакет. Вот это было неприятно! Здесь работает очень много людей, которые думают, что кто-то их может прикрыть, что обязательно кому-то можно заплатить. Поэтому было большое влияние на нас. Именно поэтому мы снимали очень быстро, вихрем, чтобы никто не успел опомниться. Я даже отменяла съемки некоторых ресторанов». «Для меня самое главное, чтобы было честно. Лучше работать правильно, хорошо и честно или вообще не работать в этой области!» - подчеркнула Летучая.

Принципам ведущей удивился даже Иван. «Она святая!» - отметил шоумен.

 

Кто такой Чебурье?!) смотрите в Вечернем Урганте от 21.12.2016 #вечернийургант 😉

Видео опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

Тем временем представители МВД России оценили действия сотрудников программы «Ревизорро» как неправомерные. Сотрудники министерства напомнили, что съемочная группа не имеет права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, поскольку подобные процедуры проводятся Роспотребнадзором.

Ранее мы писали:

Елена Летучая снова в центре скандала. Команду «Ревизорро» выгнали из ресторана.

Елена Летучая признана самой стильной. Ведущая получила лестный титул. 

Елена Летучая получила ТЭФИ. Звезда в восторге. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2016 Теги: Елена Летучая

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